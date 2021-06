Cercate un'auto familiare fuori dagli schemi? Questo monster truck a 11 posti è in vendita

Mettiamo il caso che vi troviate all’interno di una famiglia numerosa e che decidiate di fare una bella gita fuori porta, non sarà cosa facile trovare un veicolo che possa accogliere tutti quanti, senza rinunciare al divertimento di guida e ad un look fuori dal comune, ma un monster truck a 11 posti riuscirebbe a soddisfare tutti e tre i requisiti.

Il veicolo che vedete in questo articolo infatti è un Chevrolet Silverado decisamente fuori dagli schemi, che ha subito evidenti modifiche, volte a trasformarlo in un autentico monster truck. Questo modello in particolare è in vendita in Regno Unito, presso Car & Classic Auctions. Questo particolare pick-up è “nato” ovviamente negli States, ma è stato importato in territorio inglese nel 2014, dove ha preso il nome “Mayhem”, applicato a caratteri cubitali sulle fiancate del veicolo.

Nonostante il look esagerato, l’abitacolo non ha subito modifiche come i monster truck da competizione – come quelli di Monster Jam per intenderci – ma è rimasto fedele all’originale, con l'aggiunta di un comando supplementare necessario ad azionare le ruote sterzanti posteriori.

La cabina di guida offre 3 posti, mentre nel cassone del pick-up ci sono altre due file da 4 posti ciascuna, avvolte da un rollbar tubolare a protezione degli occupanti, nel caso in cui le cose si mettessero male, o meglio, sottosopra.

Il propulsore montato è un 6.0 litri V8 che eroga poco più di 300 CV - una potenza ben distante dai numeri dei mezzi da competizione – a cui è collegato un cambio modificato per adattarsi alle ruote immense di cui è dotato il pick-up. La base d’asta è di 100 sterline (circa 116 euro) ma è destinata a salire vertiginosamente nei prossimi 7 giorni, quando il monster truck verrà consegnato al miglior offerente.

Insomma, è palese che all’asta si trovano veicoli di tutti i tipi, dalle auto di Hollywood, come la Toyota Supra di Fast and Furious, alle auto da corsa del passato, come la Subaru Impreza di Petter Solberg.