Cercate un'auto elettrica sportiva? Queste sono le migliori

Il mondo dell'automotive sta attraversano una fase di rivoluzione senza precedenti. Col passare del tempo la presenza di vetture elettriche in circolazione non fa che crescere esponenzialmente, per cui vorremmo elencare quelle che al momento sembrano essere le migliori EV sportive in assoluto.

Apriamo la lista con l'imminente Audi e-tron GT. La velocissima berlina tedesca a emissioni zero non è ancora disponibile all'acquisto, ma la casa automobilistica dei Quattro Anelli ci ha già fornito parecchio materiale per giudicarla. Nella sua variante RS riesce a scattare da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi, dispone di un volante estremamente responsivo, di un baricentro basso e di una carrozzeria alquanto rigida. Oltretutto non disdegna le lunghe percorrenze, in quanto promette 400 chilometri di autonomia. Nel caso non foste soddisfatti, potreste anche virare verso il modella senza il marchio "RS" per allungare i tempi fra una colonnina e l'altra.

A seguire troviamo un modello il quale si basa sulla stessa architettura della macchina già citata. La Porsche Taycan condivide infatti molte caratteristiche con l'ammiraglia elettrica Audi, ma di certo non il powertrain. La EV sportiva di Stoccarda scarica sull'asfalto, nella versione Turbo S, circa 760 cavalli di potenza, che le permettono di volare a 100 km/h in meno di 2,8 secondi. Da Porsche ci si aspetta inoltre anche un abitacolo di lusso ed un comfort di un certo livello, e pure da questo punto di vista la Taycan non delude.

Incrementando ancora le prestazioni arriviamo alla pazzesca Rimac C_Two. A suo favore potremmo fermarci dicendo che è stata appena acquistata dal campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg, ma non basta: la hypercar croata fa uso di quattro motori elettrici per generare quasi 2.000 cavalli di potenza e 2.300 Nm di coppia, che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 2 secondi e in una velocità massima di 412 km/h.

Lasciamo volontariamente fuori dalla classifica la fantastica Tesla Model S perché, nonostante possa competere tranquillamente con alcuni dei modelli citati, si pone obiettivi leggermente diversi. Vorremmo menzionare anche l'incredibile Aspark Owl, l'altrettanto folle Lotus Evija o anche la Pininfarina Battista, ma purtroppo di questi tre bolidi ad oggi conosciamo poco o nulla.

In chiusura non vogliamo nascondervi l'eccitazione circa una recente e interessante notizia: a quanto pare Alpine e Lotus stanno collaborando per lanciare sul mercato una sportiva elettrica compatta e performante.