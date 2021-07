Cercate un'auto da drift? Questa Nissan Silvia S15 in Lamborghini Orange è in vendita

Tra le auto giapponesi più amate, la Nissan Silvia S15 ha un posto speciale nel cuore di ogni appassionato, non solo per il design ben riuscito, ma grazie anche alla popolarità acquisita con i film della serie Fast & Furious, in particolare con il terzo capitolo “Tokyo Drift”. Questa Silvia è all’asta con un prezzo iniziale di soli 28.000 euro.

L’auto in questione è dotata di un kit di allargamento evidente ma comunque non eccessivo, e venne costruita per partecipare al D1 Grand Prix del 2015, il campionato giapponese dedicato al drifting. Assieme al kit widebody ci sono nuove appendici sul frontale e nella parte laterale della vettura, con valenza prettamente estetica piuttosto che aerodinamica. Al posteriore sfoggia un ampio estrattore d’aria, da cui fuoriesce un tubo di scarico talmente grosso da poterci infilare un braccio.

La ciliegina sulla torta è il colore scelto per la carrozzeria, nella fattispecie la tinta Lamborghini Orange, che crea un bel contrasto con le varie appendici in carbonio. L’ultima chicca estetica riguarda i gruppi ottici, sostituiti con modelli aftermarket, all’anteriore come al posteriore.

Meccanicamente le modifiche apportata la rendono già pronta per affrontare le curve di traverso con scioltezza. Il motore 4 cilindri 2.0 litri di serie è stato portato a 2.1 litri, e ora genera 400 CV e 458 Nm di coppia, che si scaricano ovviamente sulla trazione posteriore, attraverso una trasmissione manuale. Anche l'assetto è stato completamente modificato e ribassato, e monta unità completamente regolabili.

L’abitacolo non è da meno e si presenta con tanto di rollbar, sedili da corsa della Bride, nuovo volante a tre razze, così come nuove sono la leva del cambio e del freno a mano, adesso idraulico. Ricordiamo che questo succulento pacchetto è attualmente all’asta su Yahoo Auctions, con un prezzo di partenza poco superiore ai 28.000 euro. Resterà in vendita per i prossimi quattro giorni e sicuramente la cifra salirà notevolmente, ma non arriverà certo alle cifre stellari di una Ferrari F40.