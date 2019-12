Cercate un'auto diesel potente e minacciosa? Eccovi servita l'Audi SQ7 ABT da 503 cavalli

Il refresh della Audi SQ7 si è appena preso la scena, ma la casa di tuning ABT è stata velocissima a proporne una sua visione, modificandola tramite vecchi trucchi del mestiere utili ad offrire qualche numeri parecchio pompati.

Il grosso SUV giunge sul mercato con un V8 bi-turbo da 4,0 litri in grado di generare 435 cavalli di potenza e 900 Nm di coppia. Cifre che sono state incrementate da ABT, e portate a 510 cavalli e 970 Nm. In versione stock la SQ7 consente uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 4,8 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. Purtroppo la compagnia di tuning non ci ha fornito le prestazioni aggiornate riguardanti la sua creazione.

Nonostante Audi abbia già provveduto a migliorare la SQ7 con sospensioni e sterzata ad aria, ABT ha intenzione di aggiungere un nuovo body kit con paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, passaruota e minigonne più ampi, e un grosso alettone montato sul tettuccio. I cerchi avranno un diametro di 22 pollici e saranno personalizzabili in diverse varianti con verniciatura in nero lucido, in nero opaco, in nero fumo o in argento ombra.

Passando agli interni ABT ha preparato diverse finiture, tagli e opzioni, oltre all'inserimento di un particolare coperchio per il pulsante start-stop e di "luci di benvenuto" per accogliere il proprietario ogni qualvolta apre le portiere e si immerge nell'abitacolo.

