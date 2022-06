Cerca di staccare il cavo a una Tesla in ricarica: il video di oggi è pura ignoranza

Negli Stati Uniti i possessori di grossi pick-up a gasolio odiano visceralmente i proprietari Tesla. Non tutti certo, il fenomeno però esiste da tempo e spesso nuove "perle" si aggiungono alla nostra collezione di notizie della vergogna. Oggi il conducente di un pick-up ha cercato di scollegare una Tesla in carica.

Negli USA sono migliaia i petrolhead che vedono di cattivo occhio le Tesla elettriche. Non conosciamo i veri motivi alla base se non pura e cieca stupidità, di certo però una delle critiche comuni mosse alle Tesla è l'aver occupato preziosi parcheggi per l'uso dei Supercharger - come se poi negli Stati Uniti mancassero gli stalli a disposizione. Il video di oggi è stato girato proprio presso una colonnina di ricarica a Campbellville (Ontario, Canada), dove il conducente di un grosso pick-up di colore scuro ha prima visto la Tesla in ricarica, poi è sceso dal suo mezzo e ha tentato di staccare il cavo di ricarica dall'elettrica.

Un filmato che in realtà è un puro concentrato di ignoranza: l'uomo non solo si è dimostrato stupido per aver tentato di rimuovere il cavo da una EV in ricarica, operazione che in ogni caso non si dovrebbe mai fare, anche per non essere a conoscenza del fatto che i cavi hanno dei blocchi di sicurezza e che le Tesla registrano tutto con la Modalità Sentinella (per saperne di più: luci e ombre dell'attuale Modalità Sentinella).

Infine il genio del giorno non si è neppure accorto che il proprietario era dentro la vettura a riposare. Le immagini infatti si fermano repentinamente perché il proprietario della Tesla si è risvegliato, ha aperto la vettura e si è messo a urlare contro il conducente del pick-up - che è rapidamente fuggito. Che gran bella figura, con le immagini che sono arrivate su internet e stanno facendo il giro del globo.