Cerca di fuggire a un ufficiale e lo trascina sul cofano: il video

Una donna sudafricana 27enne passerà presto dei brutti guai: ha infatti tentato di non pagare un ticket di sosta trascinando successivamente un ufficiale responsabile del traffico sul cofano per svariati metri.

Il tutto è stato registrato dalla fotocamera di uno smartphone, che ha ripreso chiaramente l'ausiliario del traffico "appeso" al cofano dell'Audi A6 guidata dalla 27enne, che ha implorato più volte la donna di fermare l'auto. È successo a 35 km a est di Johannesburg, con la storia arrivata sulle pagine del Times raccontata direttamente da un funzionario dei trasporti della provincia di Gauteng.

Alla fine del video si vede l'intervento di un van Nissan che ha bloccato la strada di fuga alla donna, successivamente arrestata dalle autorità per non aver rispettato un ufficiale responsabile del traffico, per guida spericolata e resistenza all'arresto. "La conducente non si è dimostrata solo spericolata, anche arrogante all'estremo" ha dichiarato il funzionario di Gauteng sempre al Times.

Per la donna ora non si prospetta nulla di buono, anche perché le autorità da anni lottano contro un tasso di incidenti stradali mortali pari al 25%, superiore alla media globale che si attesta attorno al 20%, la punizione potrebbe dunque essere esemplare. Fortunatamente almeno questa volta non ci sono state conseguenze gravi, poteva però finire in maniera molto peggiore.