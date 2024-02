CEO Xiaomi scioccato dalla chiusura del progetto auto di Apple dopo 10 anni

Xiaomi è ormai un inarrestabile colosso tech che dallo scorso anno ha iniziato a muovere i suoi primi passi anche nel mondo automotive con la presentazione della sua prima auto elettrica SU7 che abbiamo visto al MWC 2024. Sarebbe stato il principale concorrente dell’auto elettrica di Apple, peccato che il progetto della mela sia stato chiuso.

Xiaomi avrebbe dovuto reagire festeggiando, la notizia infatti lascia “campo libero” al colosso tecnologico cinese, il CEO Lei Jun si è invece detto “scioccato”. Che Xiaomi voglia diventare un protagonista assoluto del mondo automotive è ormai assodato, sempre Jun ha detto che gli investimenti auto rappresentano ormai “una strategia intoccabile” all’interno dell’azienda. Parliamo di 1,4 miliardi di dollari di investimento per un progetto a lungo termine che porterà anche nuovi modelli al di là della SU7, con 3.400 ingegneri impegnati solo sul fronte delle quattro ruote.

Lei Jun ha dunque detto di comprendere le difficoltà di Apple, soprattutto dopo aver saputo che a lavorare sul progetto vi fossero “solo” 2.000 ingegneri, molti meno rispetto a quelli Xiaomi, tutti dipendenti spostati sull’intelligenza artificiale.

La scelta di Apple è compresa e accettata anche da altri top manager cinesi, Li Xiang, CEO di Li Auto, ha detto su Weibo che la società della mela ha sicuramente fatto la scelta giusta. “Spostare li ingegneri sulla IA porterà più vantaggi a Apple, che con iPhone deve assolutamente rimanere al top del settore smartphone, non può permettersi di rimanere indietro”.

Sappiamo in ogni caso che Apple non abbandonerà del tutto il mondo automotive, anzi, la società sta lavorando duramente per rendere Apple CarPlay sempre più dominante all’interno dell’abitacolo (la rivoluzione Apple CarPlay è iniziata), in grado di prendere il controllo del quadro strumenti e delle funzioni base del veicolo. Gli uomini di Tim Cook stanno anche lavorando all’applicazione Mappe per rendere la navigazione sempre migliore per gli utenti, col fine di pareggiare (se non superare) Google Maps. Anche senza Apple Car, dunque, la mela morsicata riuscirà comunque a prendere il controllo - in un modo o nell’altro - della nostra vettura, è solo questione di tempo.