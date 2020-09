Il CEO di Volkswagen sale sulla Tesla Model Y:'un riferimento in molti aspetti'

Non molte ore fa il CEO di Tesla, Elon Musk, ha avuto modo di provare la nuova Volkswagen ID.3 e anche l'imminente ID.4, dimostrando che in realtà le due case automobilistiche, quella tedesca e quella californiana, hanno contatti ravvicinati e rispettano il reciproco lavoro.

Adesso è quindi toccato al CEO di Volkswagen, Herbert Diess, di testare con mano una vettura della compagnia rivale. Diess infatti è salito a bordo della Tesla Model Y condividendo subito dopo la sua esperienza attraverso un post su Linkedin. Ecco il suo commento al riguardo:"Ovviamente ho provato anche una Tesla Model Y, assieme al mio collega Frank Welsch. La macchina per noi è in molti aspetti un punto di riferimento: esperienza utente, sistema di aggiornamento, funzioni di guida, performance al top dei modelli del segmento, infrastruttura di ricarica, autonomia."

Insomma Diess riconosce tranquillamente i pregi di quella che sarà la concorrente diretta della sua ID.4, la quale si basa sulla stessa piattaforma della berlina ID.3. Al momento però non sappiamo se è in atto una collaborazione fra Volkswagen e Tesla, e lo stesso Diess ci ha tenuto a smorzare ogni rumor prima che si diffonda: un'operazione simile al momento non è in programma.

Nel frattempo la casa automobilistica ha condiviso, tramite una serie di immagini, gli interni della ID.4, dove l'hi-tech regna sovrano in un abitacolo pulito e minimale, e caratterizzato da un'atmosfera personalizzabile grazie ai LED utili anche per il funzionamento della tecnologia ID.Light.

Restando nel campo delle auto elettriche, è appena arrivato l'esito del test sull'autonomia della Ford Mustang Mach-E: il CEO di Ford Norvegia, Gunnar Berg, ha percorso circa 572 chilometri con una singola carica.