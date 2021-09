Il CEO Volkswagen prova le e-bike Porsche e Ducati: la review su LinkedIn

Herbert Diess è l'uomo alla guida del Gruppo Volkswagen, che al suo interno vede marchi di assoluto spicco come Porsche, Volkswagen stessa, Audi, SEAT, Cupra e Lamborghini, solo per ricordarne alcuni. Di fatto è uno degli uomini più potenti dell'automotive ma tutt'altro che noioso: lo conferma un giro in montagna in e-bike.

Per il CEO è stata l'occasione perfetta per provare le bici elettriche di casa, nello specifico una Ducati TK-01RR (per approfondire: Ducati lancia la sua nuova e-bike TK-01RR) le Porsche eBike Sport e Cross (per saperne di più: la nostra prova delle Porsche e-bike nel nord della Francia).

Diess ha raccontato l'intera esperienza su LinkedIn, focalizzandosi proprio sulle e-bike e lodando in particolare i prodotti di Porsche: "Le Porsche Sport e Cross hanno un motore Shimano EP-8 con 85 Nm di coppia, una batteria da 630 Wh e 504 Wh con cambi Shimano. Nonostante il sistema Full Suspension, grazie al carbonio restano al di sotto dei 22 kg."

"La Ducati TK-01RR ha lo stesso motore e 630 Wh di batteria, il telaio di alluminio però la porta a pesare 26 kg. Sono rimasto positivamente sorpreso dai modelli Porsche, che hanno una guida fluida e intuitiva, anche nello sterrato. La Ducati si è dimostrata perfetta durante le discese più difficili, la batteria però si è scaricata presto e il nostro collega Thomas è dovuto tornare alla base con la sola forza dei suoi muscoli".

Uno spot davvero positivo per le bici a pedalata assistita, che proprio in questo 2021 stanno vivendo un boom senza pari - con l'industria in pieno affanno che non riesce a supportare tutti gli ordini.