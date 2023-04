CEO Volkswagen lapidario: 'Un'auto elettrica sotto i 25mila euro oggi è impossibile'

Il CEO di Volkswagen, Thomas Schafer, si è soffermato sul costo delle prossime vetture elettriche della gloriosa azienda di Wolfsburg, parlando di una vera e propria sfida. Secondo il manager tedesco non sarà facile mettere in commercio delle vetture economiche da qui a breve.

Dopo che Volkswagen ha annunciato l'addio della Golf termica, il CEO dell'azienda ha raccontato: "Dobbiamo realizzare un'auto che sia accessibile e accessibile", sottolineando come questa sfida sia una sorta di “Vera Champions League".

La compagine tedesca ha annunciato che la Volkswagen ID.1 costerà meno di 20mila euro, ma si tratta di un modello che arriverà sul mercato solo fra diversi anni, con la speranza nel frattempo che i prezzi delle elettriche decrescano in maniera significativa.

Ma come potrà riuscire nell'impresa, che ad oggi appare quasi titanica, il Gruppo VW? "Ottenere un'auto al di sotto dei 25.000 euro senza compromessi in termini di sicurezza e autonomia è letteralmente impossibile al momento", ha spiegato Schäfer, e del resto è difficile dargli torto.

Guardando ad esempio le 5 auto elettriche meno care d'Italia i numeri non si discostano di molto dalle dichiarazioni del CEO Volkswagen, e stiamo comunque parlando di auto con un'autonomia ridotta. Ad esempio l'e-Up costa 26mila euro ma consente di guidare solo per 255km, di conseguenza per i viaggi lunghi non è affatto indicata.

L'azienda cercherà di attuare una nuova strategia in cui combinerà una piattaforma economica, alta tecnologica e delle nuove batterie, con l'obiettivo di abbassare costi e di conseguenza i prezzi a listino.

A riguardo il Gruppo VW ha in programma la costruzione della ID.2 assieme all'analoga Cupra Urban Rebel nello stabilimento Seat di Martorell, in Spagna, mentre nell'azienda di Pamplona si produrranno altre due vetture di VW e Skoda.

"Con l'elevato effetto di ridimensionamento di queste quattro auto, ridurremo il costo a meno di 25.000 euro", ha spiegato il capo della produzione di VW, Christian Vollmer. Fondamentale sarà anche snellire le opzioni di personalizzazione possibili durante l'acquisto di una nuova auto, ma soprattutto l'introduzione di batterie LFP per i modelli entry-level che siano più economiche grazie alla produzione diretta da parte di Volkswagen.

“Ridimensioneremo la nuova cella unificata su tutti i modelli, fabbrica per fabbrica – ha concluso Schafer - questo ci darà un reale vantaggio in termini di costi", ha affermato Schäfer. "Pensiamo che sarà lo standard del settore in futuro".