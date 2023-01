Per il CEO di Volkswagen l'idrogeno non ha senso sulle auto odierne

Ci sono case costruttrici come Toyota, che si mostrano dubbiose sull’uso della sola propulsione elettrica per il futuro, e quindi restano aperte ad altre soluzioni, come i carburanti sintetici e l’idrogeno. E a tal proposito, il CEO di Volkswagen ha dichiarato che l'idrogeno non avrebbe senso sulle auto attuali.

Al momento sono poche le case che nutrono interesse per la propulsione a idrogeno, e in particolare parliamo di BMW, Hyundai e Toyota (anche se i troppi dubbi sulle auto EV sono costati il posto al CEO Toyoda), mentre Thomas Schäfer, CEO di Volkswagen, ha dichiarato espressamente il contrario.

Durante un’intervista ai microfoni di Autobild.es, in occasione del CES 2023 a Las Vegas, Schäfer ha infatti dichiarato: “L'idrogeno non fa per noi. No. L'idrogeno è pura fisica ed è costoso. Non è competitivo, soprattutto per le autovetture, i cui serbatoi occupano spazio nell'abitacolo. Forse per i veicoli commerciali, ma non nell'autovettura. Quindi, non vedo che ciò possa accadere in questo decennio. Non in Volkswagen”.

Va detto però che in passato Volkswagen ha comunque sperimentato questo tipo di propulsione, in particolare nel 2014, quando svelò la Passat HyMotion e la Golf SW HyMotion, due prototipi nati con l’idea di immetterli sul mercato, ma la cui produzione non è poi partita.