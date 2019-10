Il CEO di Volkswagen Hebert Diess: 'Tesla è un serio concorrente'

L'amministratore delegato di Volkswagen, Hebert Diess durante la conferenza stampa tenuta in occasione del lancio della nuova Golf, ha risposto alle domande di alcuni giornalisti che hanno etichettato Tesla come un concorrente poco credibile a causa delle dimensioni aziendali ridotte ed i prodotti di nicchia.

Tali affermazioni però non hanno trovato d'accordo Diess, il quale come riferito da Bloomberg ha affermato che "Tesla non è di nicchia e nemmeno il Model 3 lo è. Inoltre, Tesla è uno dei maggiori produttori di batterie per auto elettriche".

Poco dopo il CEO del colosso automobilistico tedesco ha anche osservato che Volkswagen ha "grande rispetto per Tesla. E' un concorrente che prendiamo molto sul serio".

Si tratta senza dubbio di un attestato di stima importante per la società di Elon Musk, che di recente ha raggiunto un tasso di produzione annuale di quasi 400.000 auto, a cui si aggiunge la capacità energetica media dei suoi veicoli che è largamente superiore a quella dei concorrenti.

Volkswagen, pur essendo uno dei marchi di riferimento nel settore automobilistico, solo da poco ha iniziato a puntare su vetture completamente elettriche attraverso le proprie società controllate.

Lampante è l'esempio della nuova ID.3 Elettrica, che è stata mostrata lo scorso maggio e rappresenta il primo modello della nuova gamma elettrica.