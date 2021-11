Il CEO di Volkswagen è nei guai: SOS posti di lavoro e troppi elogi a Musk

Herbert Diess, CEO di Volkswagen, è con l'acqua alla gola. A quanto appreso da alcune fonti vicine all'argomento Diess è alle prese con un un voto di sfiducia partito dal consiglio dei lavoratori dell'azienda. Il motivo? I commenti riguardanti la conversione all'elettrico.

Diess sostiene che l'industria automobilistica "classica", cioè i brand storici, debbano accelerare i tempi sull'adozione della propulsione elettrica come standard. A riguardo ha tessuto le lodi di Elon Musk, suggerendo che il brand di Wolfsburg debba prendere spunto dalla strategia della casa californiana, invitando addirittura Musk a parlare con dirigenti e manager di Volkswagen, al fine di motivarli.

Inoltre Diess ha sottolineato il rischio di perdere 30.000 posti di lavoro nel caso in cui l'accelerazione verso l'elettrico non avvenga con la forza prevista. “Sì, sono preoccupato per Wolfsburg. Voglio che i vostri figli e nipoti possano ancora avere un lavoro sicuro qui da noi a Wolfsburg. Questo è il punto oggi. Questo è il motivo per cui sono qui.”, ha dichiarato Diess intervistato da Automotive News Europe.

Non sono piaciute nemmeno le lodi verso Musk, definito uno che “rivoluzionerà il nostro settore e continuerà a crescere rapidamente”. La stima di Diess verso il pioniere sudafricano è stata evidente anche nella conferenza di Alpbach, Austria, dove Musk è stato invitato a partecipare telematicamente alla discussione.

Il CEO ha dovuto annullare un viaggio negli Stati Uniti per affrontare la situazione e confrontarsi con i dipendenti. Le parole di Diess, forse troppo schiette e sincere, delineano due ipotesi tutt'altro che da scartare: la possibile perdita di posti di lavoro se la conversione all'elettrico non sarà gestita alla perfezione e il probabile potere sempre maggiore di Tesla.

Nel frattempo le vendite delle auto elettriche del Gruppo Volkswagen vanno alla grande: da gennaio a settembre 2021 sono stati venduti quasi 300.000 veicoli.