Il CEO Volkswagen conferma: non ci saranno nuove Golf a motore termico

Volkswagen aveva già annunciato che l’ultima Volkswagen a motore termico sarebbe arrivata il prossimo anno, ma adesso arriva anche la conferma del CEO Thomas Schaefer, che ha dichiarato di non aver intenzione di investire su un nuovo modello Golf a combustione anche dopo le recenti novità sulla questione 2035.

Nel 2024 vedremo dunque il restyling dell’attuale modello, ovvero la Golf Mk 8.5, e con essa cesserà di esistere la generazione Golf a motore termico, a meno che non ci siano delle evoluzioni del segmento tali da dover riprendere in esame l’eventualità di un modello termico: “Se il mondo si svilupperà in modo completamente diverso da quanto previsto entro il 2026 o il 2027, allora potremo anche lanciare di nuovo un veicolo completamente nuovo. Ma non mi aspetto che ciò accada. Finora non è stato pianificato”.

Ad ogni modo, ciò non significa che dovremo dire addio alla denominazione lanciata nel 1974. Nomi iconici come Golf (ma Schaefer ha aggiunto anche Tiguan e GTI) non verranno abbandonati, bensì torneranno sui veicoli a propulsione elettrica. Il CEO ha poi specificato che questi nomi non verranno riutilizzati tanto per fare, ma il loro ritorno avverrà soltanto se attribuiti a veicoli che ricordano effettivamente lo stile che contraddistingue da sempre il design del modello con quella denominazione, dunque sarà difficile che la nuova Volkswagen ID.2 diventi un’ipotetica Golf 9.