Il CEO di Toyota continua ad essere dubbioso sulla sola mobilità elettrica

Toyota ha messo Tesla nel mirino in fatto di auto elettriche, ma allo stesso tempo il CEO del brand, Akio Toyoda, continua a mostrare perplessità sul futuro solamente elettrico che è stato intrapreso, e le sue parole sono apparse anche sulle pagine del Wall Street Journal, che ha riportato le sue affermazioni durante una visita in Thailandia.

Toyoda ha dichiarato che ci sono diverse case che ancora si stanno chiedendo se la svolta verso la sola mobilità elettrica sia la soluzione più giusta e soprattutto l’unica percorribile, perché lo stesso CEO sostiene che le alternative ci sarebbero eccome: “C’è una maggioranza silenziosa nella nostra industria che si sta chiedendo se i veicoli elettrici vadano davvero bene come unica opzione per il futuro. Tanti pensano che sia solo una moda e non possono alzare la voce”.

A tal proposito non è un segreto che Toyota stia vagliando e sviluppando diverse soluzioni, a partire dai powertrain ibridi, passando per idrogeno e carburanti sintetici (a proposito, Porsche ha iniziato ufficialmente la produzione del suo carburante sintetico in Cile).

Infine, il CEO di Toyota ha aggiunto: “La risposta non è ancora chiara, non dovremmo limitarci a una sola opzione. Le auto elettriche non sono l’unico modo per ridurre le emissioni. Le ibride possono avere un impatto immediato sulla decarbonizzazione e le alternative alle EV, come i modelli fuel cell a idrogeno, sono sempre più riconosciute dai governi, dai media e da tante case”.