Anche il CEO di Toyota, Akio Toyoda, si diverte a fare i traversi con la GR Yaris

I grandi capi delle case costruttrici si limitano a tenere le redini della propria azienda, ma ce ne sono alcuni che, da grandi appassionati, vogliono mettere le mani sulle proprie creazioni e provare le sensazioni che trasmettono. Uno di questi è Akio Toyoda, CEO di Toyota, che è stato filmato mentre si diletta con la GR Yaris da rally.

Negli ultimi anni il lato sportivo di Toyota sta tornando ai fasti di un tempo, forse superandoli in termini di presenza e vittorie nelle competizioni, e con l’arrivo della divisione Gazoo Racing abbiamo assistito alla nascita di auto che hanno lasciato il segno come la GT 86 prima e la GR86 oggi, la LF-A (anche se brandizzata Lexus), la nuova Supra e chiaramente la GR Yaris.

Parte di questo successo va indubbiamente attribuito a Toyoda, che prima ancora di essere un capo è un grande appassionato di auto, che per primo vuole divertirsi a bordo delle vetture che vende. E questo divertimento lo vediamo in prima persona in un filmato pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Gazoo Racing, dove Akio si gode un po’ di derapate sulla GR Yaris con specifiche da corsa, simili a quelle della GR Yaris Rally Cup, che dal prossimo anno entrerà a far parte del circus del mondiale rally.

Inoltre il boss si trovava in ottima compagnia, nella fattispecie con l’estrema Toyota GR Yaris Hybrid WRC ancora avvolta nel wrap dei test pre-campionato, in attesa di iniziare la stagione 2022, caratterizzata dal nuovo regolamento con vetture ibride.

Questa è soltanto una delle tante apparizioni del CEO Toyota, infatti vi ricordiamo che ha preso parte alla 24 ore del Nurburgring, ha ricevuto lezioni di rally dal quattro volte iridato Tommi Makinen e di recente Toyoda ha concluso la 24 ore del Fuji a bordo di una Toyota Corolla alimentata a idrogeno.