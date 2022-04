CEO di Stellantis: 'Serve politica per abbassare i prezzi delle auto elettriche'

L'Europa sogna una mobilità completamente elettrica a partire dal 2035, almeno per quanto riguarda il nuovo parco circolante. C'è però un problema, come ha ricordato il CEO di Stellantis Carlos Tavares: bisogna necessariamente abbassare i prezzi delle auto elettriche.

Che le auto elettriche costino troppo è risaputo, almeno rispetto alle controparti a benzina o diesel. Questo perché le società devono rientrare dei soldi investiti in Ricerca & Sviluppo e ammodernamento degli impianti, al di là del fatto che le batterie per EV costano ancora tantissimo e fanno lievitare il prezzo finale dei modelli.

Se vogliamo un mondo più pulito, dobbiamo contestualmente abbassare i prezzi, come ha ricordato Tavares: "Se si vuole ridurre in modo significativo l'impatto ambientale delle emissioni di CO2 bisogna far diffondere le auto elettriche, finché costeranno tanto però non rimpiazzeremo mai la produzione di vetture tradizionali" ha detto il manager. "Oggi le elettriche costano il 50% in più rispetto alle vetture tradizionali, serve anche l'aiuto della politica per abbassare i prezzi".

È quanto ha dichiarato Tavares nel corso di una nuova intervista al mensile Auto, e non è il solo punto toccato dal CEO. Si è parlato anche di energia: "La prima sfida che dobbiamo completare è assicurarci che tutta l'energia elettrica per caricare le batterie delle auto Full Electric sia prodotta in maniera pulita, altrimenti è inutile vendere le auto elettriche per abbattere le emissioni". Infine il top manager si è detto per l'ennesima volta contrario allo stop dei motori termici, almeno per ora: "Io costruirei ancora motori tradizionali, politici e cittadini dell'Unione Europea però hanno scelto di andare verso l'elettrico. Magari non tutta la popolazione vuole passare alla mobilità green ma parliamo di una maggior parte".