Il CEO di Skoda Bernhard Maier dirà addio al marchio a fine luglio

Il CEO di Skoda Bernhard Maier lascerà la sua posizione alla fine del mese di luglio dopo quasi cinque anni passati a coprire il ruolo. Dalla compagnia di Mlada Boleslav non è giunta ancora alcuna comunicazione ufficiale e nemmeno ulteriori dettagli riguardo il suo futuro nel Volkswagen Group di cui Skoda Auto fa parte.

In compenso, l’azienda ha confermato che il successore verrà eletto a breve e annunciato ad agosto. Con Bernhard Maier ci sono state parecchie innovazioni in casa Skoda, soprattutto per quanto concerne la digitalizzazione e l’implementazione di nuovi servizi nelle auto, al di là di campagne pubblicitarie di successo per il brand.

L’esperienza accumulata alla Porsche tra 2010 e 2015 come membro dello staff marketing si è rivelata fondamentale per garantire vendite maggiori dei vari nuovi modelli. Tra questi vanno notati i SUV Kodiaq, Karoq, Kamiq, la berlina Scala e il veicolo elettrico Enyaq iV. Tutti insieme hanno contribuito ad aumentare le vendite a 1.3 milioni di unità all’anno, stabilendo nuovi record nei profitti accumulati da Skoda.

Secondo i media tedeschi Maier potrebbe arrivare al posto di Oliver Blume in casa Porsche, mentre il nuovo CEO di Volkswagen sarebbe Ralf Brandstätter. Il quotidiano Handelsblatt ha inoltre attribuito l’addio di Maier a dei conflitti interni al Volkswagen Group causati dal desiderio dell’ex-CEO di Skoda di espandere le vendite minando i profitti del brand di Wolfsburg.