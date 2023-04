CEO SEAT e CUPRA: 'Euro 7? Rischiamo di chiudere, auto costeranno 3.000 euro in più'

Dopo l'allarme lanciato da Volkswagen circa le normative Euro 7, un'altra azienda preoccupata dell'applicazione dei rigidi regolamenti anti inquinamento è Seat-Cupra. Basta sentire le parole del CEO, Wayne Griffiths per capire la posizione del noto marchio iberico.

Senza troppi giri di parole, parlando con Business Insider, Wayne Griffiths ha spiegato: "Questa è una legislazione avventata", per poi paventare il rischio di chiusura delle fabbriche: “Applicarlo così com'è significherebbe smettere di costruire queste auto, quindi saremmo a rischio reale di chiudere fabbriche e perdere migliaia di posti di lavoro . E questo non è qualcosa di accettabile né per noi né per il resto dei produttori”.

Il CEO di Seat e Cupra aggiunge: “Se applicheremo la normativa Euro 7, le auto potrebbero aumentare di prezzo di 2.000 o 3.000 euro”, di conseguenza le utilitarie, solitamente in vendita a prezzi accessibili, non saranno più tali.

Il problema, stando a quanto sottolinea Griffiths, non sarà solo in fase di vendita, ma come detto sopra anche in fase di costruzione: “La questione più importante – ha ribadito il CEO di Seat e Cupra - è che nei tempi e con la legislazione attuale, per le auto più piccole ci sarà un drastico aumento del prezzo e del costo di produzione, tanto che probabilmente non saremo più in grado di costruirle”.

Griffiths ci tiene comunque a sottolineare che "Noi, come azienda automobilistica non siamo contrari all'Euro 7, dobbiamo solo immetterlo sul mercato in un modo che non causa danni. Questo è tutto ciò che chiediamo".

Infine, in merito al ban dell'Ue dal 2035 di benzina e diesel: “Cupra sarà completamente elettrificata entro il 2035. Tuttavia ci saranno ancora persone che avranno bisogno di un'auto a combustione. Quindi dovremo offrire sia l'elettrico che la combustione. E penso che anche la tecnologia ibrida plug-in giocherà un ruolo importante in questa fase di transizione. Nel 2035 raggiungeremo le emissioni zero nelle auto nuove, ma potete immaginare il parco auto che avremo su strada nel 2035 di auto a combustione. D'accordo, da quel momento in poi non potranno più essere vendute direttamente, ma questo non significa che le auto a combustione scompariranno".