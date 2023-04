CEO Renault Italia 'Italiani vogliono gli EV ma non li comprano: ecco cosa temono'

E' molto interessante la riflessione di Raffaele Fusilli, CEO di Renault Italia, in merito al mercato italiano degli EV. Stando alla classifica delle 10 auto elettriche più vendute in Italia a marzo, i numeri sono migliorati rispetto al mese precedente, ma la strada è ancora lunga e sembrerebbe tutta in salita.

“È paradossale – scrive Fusilli attraverso il proprio profilo Linkedin - le ricerche ci dicono che gli italiani sono tra i più aperti in Europa alle motorizzazioni alternative ma poi, quando guardiamo i dati di vendita, l’Italia è il fanalino di coda per le immatricolazioni di vetture elettriche. Com’è possibile?”.

Fusilli ha quindi snocciolato i numeri del mercato 2022, sottolineando come siano state solo poco più di 49mila le full electric vendute nel Belpaese, solo il 3.7 per cento del totale e fra i numeri più bassi d'Europa.

C'è un interesse manifestato verso gli EV ma gli automobilisti italiani per ora sembrano scontrarsi contro tre ostacoli, a cominciare dal prezzo delle stesse vetture: “Più di un italiano su due (studio Deloitte ndr) ha ritenuto peggiorata la propria situazione finanziaria (53%), giudizio che induce a rimandare gli acquisti più impegnativi (52%) a tempi di maggiore sicurezza economica. Una quota analoga si dichiara inoltre preoccupata per il livello dei risparmi futuri (50%). Fra gli italiani interessati all’acquisto di un’auto elettrica, quasi uno su quattro (22%) sarebbe disposto a spendere non più di 15.000 euro, mentre un ulteriore 44% non si spingerebbe oltre una soglia di 30.000 euro: prezzi ancora bassi rispetto alla media di mercato”.

C'è poi il tema della batteria, che da molti italiani è ritenuta ancora insufficiente a livello di autonomia, e infine, il terzo ostacolo riguardante la rete di ricarica: “Il 43% degli italiani pone l’attenzione sulla scarsità di infrastrutture pubbliche di ricarica a cui si aggiunge più di un italiano su tre che esprime incertezze anche per la ricarica domestica (34%)”, situazione quest'ultima che è destinata a migliorare alla luce della recente direttiva Ue che impone una stazione di ricarica ogni 60 km entro il 2026.

Fusilli si dice comunque convinto che i tre problemi di cui sopra tenderanno a migliorare con i prossimi anni, a cominciare principalmente dal prezzo: “Credo che nel giro di pochi anni le case automobilistiche saranno in grado di offrire ai loro clienti vetture Bev ad un prezzo paragonabile a quelle delle berline tradizionali”.

E ancora: “Se vogliamo arrivare al 2035 con una maggior numero di auto elettriche sulle nostre strade dobbiamo riuscire ad abbattere questi ostacoli. Le case automobilistiche stanno facendo il massimo: non solo propongono continuamente nuovi modelli Bev con autonomie sempre più elevate (anche superiori a 500 km), ma anche sul fronte delle auto ibride, che possiamo considerare come un ponte verso l’elettrico puro, la ricchezza delle gamme e i livelli di efficienza sono altissimi”.

Quindi il CEO di Renault Italia ha concluso la sua disamina scrivendo: “C’è un altro aspetto che va considerato: l’amore degli italiani per il piacere di guida e come su questo fronte l’esperienza full electric” sia imbattibile. Un argomento al quale dedicherò un prossimo articolo”.