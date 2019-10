Il CEO di Porsche: 'La rivalità con Tesla porterà auto da 1.000 km di autonomia'

In campo elettrico Tesla ha dominato per svariati anni, figurando davanti a tutti senza neppure un solo concorrente degno. Oggi le cose stanno cambiando e Porsche è riuscita per la prima volta a rispondere per le rime con la nuova Taycan, ma questa rivalità a cosa ci porterà?

Risponde a questa domanda il CEO di Porsche Oliver Blume, che più volte ha elogiato Tesla per il lavoro svolto nei suoi 16 anni di vita. Senza vetture come la Model S, ha detto in passato il manager, non ci sarebbero state auto come la Taycan e non solo, il mercato elettrico non sarebbe quello che è invece oggi.

Ebbene questa serrata rivalità fra i due marchi, uno americano e uno europeo, porterà probabilmente - nel giro di 10 anni - alla creazione di EV con ben 1.000 km di autonomia, Blume ne è assolutamente convinto. Una previsione effettivamente non troppo lontana dalla realtà, con Tesla che vuole inserire già nella sua prossima Roadster una mostruosa batteria da 200 kWh - che dovrebbe garantire proprio un range simile, di poco inferiore ai 1.000 km, anche se bisognerà vedere a che velocità...

Dunque la scadenza a 10 anni è persino pessimistica, anche se Blume pensa probabilmente al mercato di massa, alle EV "comuni", non alle sportive ad alte prestazioni da oltre 200.000 dollari. Se le normali auto elettriche da 25-30.000 euro offrissero già oggi 1.000 km di autonomia probabilmente lo switch sarebbe molto più facile e veloce...