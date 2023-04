CEO Mercedes 'Auto termiche? Le grandi città potrebbero vietarle completamente'

Mercedes Benz crede ciecamente nelle auto elettriche e lo si capisce chiaramente dalle recenti dichiarazioni rilasciate dal CEO della stella Ola Kallenius, parlando ai microfoni del quotidiano Frankfurter Algemeine Zeitung.

Mercedes, attraverso il suo CEO per l'Italia, aveva 'attaccato' il BelPaese, colpevole a suo modo di vedere di ostacolare il processo di elettrificazione, e nel contempo sempre Mercedes aveva annunciato il suo hub di ricarica a livello globale, due chiarissimi indizi di come il futuro green sia quanto mai attuale e presente nel prestigioso marchio tedesco.

“Mercedes ha una strategia che si basa chiaramente sulla trazione elettrica – ha detto senza troppi giri di parole Kallenius - non la cambieremo radicalmente a causa delle decisioni sugli e-carburanti". Quindi ha aggiunto: "Dal 2025, allineeremo tutte le nostre nuove architetture di veicoli esclusivamente per la trazione elettrica”.

Il CEO di Mercedes ha anche spiegato chiaramente perchè intende puntare sugli elettrici: "Dell'elettricità generata con una turbina eolica ad esempio, circa il 70 percento dell'energia arriva sulla strada come forza motrice in un'auto elettrica, mentre è significativamente inferiore nel caso di un motore a combustione. L'efficienza è semplicemente sensazionale”.

C'è poi da fare i conti con la questione zero emissioni, che al momento gli e-fuel non possono garantire, affermando comunque che i carburanti elettrici potrebbero essere utili per i proprietari di veicoli Mercedes con motore a combustione, anche se, stando a suo modo di vedere, non saranno il futuro.

Secondo Kallenius, inoltre: “In futuro città come Parigi e Londra potranno vietare completamente i veicoli a combustione indipendentemente dal loro carburante”, parole forti ma che potrebbero descrivere uno scenario reale così come oggi sono vietate nei centri storici delle grandi città determinate categorie di veicoli inquinanti.

Staremo quindi a vedere se le previsioni di Mercedes si riveleranno veritiere, la cosa certa è che la strada sembrerebbe essere ormai definitivamente tracciata.