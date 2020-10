Il CEO di Lucid Motors ci spiega perché Tesla non è una diretta rivale

La sfida tra Lucid e Tesla è sotto gli occhi di tutti, la Lucid Air sembra effettivamente la concorrente perfetta della Tesla Model S. L'azienda di Palo Alto ha inoltre abbassato il prezzo della sua berlina come risposta al listino ufficiale della Air.

Eppure secondo Peter Rawlinson, CEO e CTO di Lucid Motors, Tesla non è una diretta rivale. La novità proviene da un'intervista rilasciata a Yahoo Finance, dove Rawlinson ha dichiarato di aver messo nel mirino le aziende tradizionali come Mercedes: “Direi che il nostro principale concorrente è un'azienda automobilistica; scelgo Mercedes-Benz come affinità nelle qualità rispetto alla Lucid Air. Stiamo rincorrendo la Mercedes Classe S, ma è un confronto naturale e accetto anche il paragone con Tesla. Penso che sia essenziale iniziare da una posizione di prestigio, come un vero marchio di lusso.”

Rawlison crede che Lucid Motors abbia possibilità contro le case automobilistiche premium tradizionali, poiché non si stanno adattando ai cambiamenti con adeguata velocità. Eppure Mercedes ha da tempo intensificato la ricerca e sviluppo dell'elettrico e a breve dimostrerà le sue potenzialità sulle berline di lusso con la Mercedes-Benz EQS da 700 km di autonomia. Il CEO di Lucid Motors è sicuro che la presenza di Lucid sul mercato, insieme a quella di Tesla che diede via alla rivoluzione, contribuirà a far perdere ulteriori fette di mercato ai veicoli con motore a combustione interna.

Rawlinson ha infine elogiato il proprio prodotto, dichiarando che con la Air si offre la berlina premium con più alta efficienza sul mercato, superando 4,5 miglia (circa 7,2 chilometri) per chilowattora, seppur ammettendo prestazioni simili per le Tesla. Insomma, la rivalità non è ufficialmente con Tesla ma sempre di lei si parla.

Ricordiamo che la Lucid Air è stata presentata lo scorso settembre, e inizialmente sarà offerta nelle versioni base (battezzata solo “Air”), Touring e Grand Touring.