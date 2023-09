CEO di Lucid ha guadagnato 350 mln di dollari in un anno, ma Elon Musk mette in guardia

Secondo i dati di Equilar CEO Compensation Survey, il compenso totale di Peter Rawlinson, CEO di Lucid Motors, nel 2022 ha raggiunto la cifra di 379 milioni di dollari. Elon Musk ha tuonato esortando le persone a diffidare da aziende che si comportano così.

Questo sostanzioso importo è 11 volte superiore a quello dell'amministratore delegato di General Motors, Mary Barra, che ha ricevuto un compenso totale di circa 34 milioni di dollari. James Farley, CEO di Ford Motor Co, si è classificato al terzo posto tra i CEO delle case automobilistiche con un compenso totale di 18 milioni di dollari. I numeri, secondo Elon Musk, porterebbero a compensi troppo sproporzionati e suggerirebbero qualcosa che non va.

"Diffidate di tutte le aziende in cui la retribuzione dei dirigenti non è legata ai risultati". Dobbiamo anche ricordare però, che Peter Rawlinson è stato in passato ingegnere capo del modello Tesla Model S e che vi è la possibilità che i rapporti tra i due non siano rimasti idilliaci in seguito alla separazione.

Nel 2022, Lucid ha superato le sue previsioni di produzione annuale, realizzando 7.180 veicoli, mentre la stima iniziale era di 6.000-7.000 veicoli. Inoltre, hanno consegnato un totale di 4.369 veicoli ai clienti durante l'anno. L'azienda ha anche riportato un fatturato annuale di oltre 608 milioni di dollari.

Capite bene che un CEO, per quanto guadagnino molto di suo, che porta a casa un importo pari alla metà del fatturato dell'azienda che gestisce (sebbene non tutti i suoi introiti provengano direttamente dall'azienda stessa ovviamente) è un qualcosa che quantomeno pone degli interrogativi.

Elon Musk si è sempre vantato di aver assunto un comportamento esemplare (dal punto di vista dei propri personali compensi) all'interno delle sue aziende. Ecco quanto (inizialmente) Musk investì per fondare Tesla.

Secondo alcune fonti, per quanto Musk ne sia spaventato, l'imprenditore americano starebbe addestrando una IA attraverso i dati provenienti da Twitter (ora X) e delle Tesla.