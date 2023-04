CEO Lancia: 'Ypsilon pronta: più grande e anche in versione HF con 240 CV'. E la Delta...

Arrivano importanti novità per quanto riguarda la futura Lancia Ypsilon, la prima importante vettura del nuovo corso della casa torinese. Nella giornata di ieri il CEO Luca Napolitano, presentando lo straordinario concept Lancia Pu+Ra HPE, ha svelato alcuni dettagli sull'utilitaria torinese.

La nuova Lancia Ypsilon sarà elettrica ma non abbandonerà i motori termici, ed inoltre sarà più grande rispetto alla versione attuale. Altra grande novità sarà la versione HF (nella foto in alto un render del designer Andrea Bonamore), due lettere che fanno sognare i moltissimi appassionati di Lancia in giro per l'Italia e per il mondo e che sono associate a motori importanti e potenze interessanti.

"La nuova Ypsilon è finita – ha spiegato ieri Napolitano - è bellissima ed è praticamente pronta per il lancio. Sarà un po' più grande, 4 metri, ibrida ed elettrica, si rivolge a un pubblico più trasversale, è più europea ed è molto moderna".

Ma quando arriverà la nuova piccola del brand italiano? Manca davvero poco visto che Napolitano ha fatto sapere che "arriverà a inizio del 2024 e sarà affiancata nel 2025 dalla versione HF, che sarà di 4 cm più larga, più bassa, avrà 240 cavalli. Un modello più sportivo per gli appassionati, ma non solo", ha aggiunto ancora il numero uno di Lancia.

Ci sarà poi spazio ad un nuovo secondo modello, una vera e propria ammiraglia “che è davvero a buon punto e si chiamerà Gamma. Lunga quasi 4 metri e 70, solo elettrica, elegante e davvero molto innovativa". Si tratterà di una vettura che punterà ad essere internazionale con "50% dei volumi in Italia, 50% fuori dall’Italia".

Il CEO della casa torinese non si è affatto dimenticato della più attesa, la nuova Lancia Delta. Napolitano l'aveva definita “La Delta che tutti sogniamo”, e ieri ha aggiunto ulteriore hype spiegando: “Ai concessionari è stata anche mostrata la Delta”, in arrivo nel 2028.

"Ypsilon, Gamma e Delta tre nomi scelti - ha spiegato ancora Napolitano - perché in Lancia amiamo la storia dell’alfabeto greco che ha caratterizzato le nostre bellissime vetture del passato", per poi concludere: “Siamo partiti per rinnovare tutte le concessionarie italiane stiamo per iniziare i lavori a Torino, Alessandria, Milano, Bergamo, Treviso, Roma e in tante altre città italiane. Le prime 30 concessionarie italiane saranno pronte entro fine giugno. E diventeranno 100 entro dicembre”.

Intanto, così come previsto, nella giornata di ieri Lancia ha svelato al mondo intero il suo concept Pu+Ra HPE. Si tratta di un prototipo futuristico e altamente tecnologico che la gloriosa casa torinese ha progettato ispirandosi al suo grande passato.

I rimandi alla Stratos, mitica coupé di metà anni '70 sono svariati, a cominciare dal posteriore, come le luci tonde e la “griglia” sul lunotto. Anche il frontale ha dei forti richiami alla vettura che dominò i rally in tutto il mondo, lungo e appuntito dove fa bella mostra di se la scritta Lancia.

“Con la concept car Lancia Pu+Ra HPE inizia il viaggio di Lancia verso il futuro – scrive l'azienda - ispirandosi al passato. Dagli iconici fari rotondi, che rinviano alla leggendaria Stratos, fino alle linee orizzontali che riprendono la famosa struttura frangisole a veneziana della Lancia Beta HPE degli anni Settanta. Una simbiosi perfetta tra ieri e oggi, tra purezza e radicalità, tra innovazione ed emozione”.

La Lancia Pu+Ra HPE è ovviamente una vettura elettrica al 100% con un'autonomia superiore ai 700 km e tempi di ricarica di poco superiori ai 10 minuti, oltre ad un consumo energetico sotto i 10 kWh/100 km.

“Il 70% della superficie estetica è sostenibile - spiega ancora l'azienda - i sedili sono realizzati reinterpretando il panno Lancia, il tappeto è in fibra naturale, le componenti in vetro della vettura sono in materiale riciclato. La perfetta sintesi della nostra idea di futuro”.

Innovazione all'esterno ma all'interno la Lancia Pu+Ra HPE non è da meno, visto che a bordo troviamo “L’innovativo sistema S.A.L.A., la guida autonoma e l’elegante e minimale dashboard”, che “Rendono lo spazio interno smart, accogliente e proiettato nel futuro, contemporaneamente”. Insomma, una vettura davvero interessante che detterà la linea futura del marchio, pronto ad entrare a piè pari nel mondo dell'elettrico attraverso i modelli che hanno fatto la storia.