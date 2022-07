CEO Lamborghini promette: 'Dopo Countach, basta modelli retro'

La Lamborghini Countach LPI 800-4, di cui è stato consegnato in Giappone un modello con tinta speciale Blu Uranus, sarà l’ultimo modello di ispirazione retro che la casa di Sant’Agata Bolognese produrrà: lo ha confermato lo stesso CEO Stephan Winkelmann nel corso di un’intervista.

Ai microfono di Road and Track, infatti, l’amministratore delegato della casa automobilistica ha dichiarato che la detta Countach LPI 800-4 sarà l’ultimo modello che punta a colmare il divario tra la vecchia Lamborghini e il futuro del marchio, e che dopo questo modello il focus sarà sull’avvenire e sulla sperimentazione.

Nel dettaglio, ecco le dichiarazioni di Winkelmann: “Countach è un esperimento unico, ma poiché siamo un piccolo marchio dobbiamo guardare avanti. Non possiamo fare affidamento sul passato e pensare che il passato stia creando il futuro”. Al contempo, Winkelmann ha confermato che la Miura Concept presentata nel 2006 non vedrà la luce nemmeno in edizione limitata.

Il focus resta sul futuro: “Non vediamo l'ora. Abbiamo sempre cose nuove in arrivo, quindi dobbiamo concentrarci sul futuro, non sul passato”, riferendosi chiaramente alle prime automobili ad alte prestazioni completamente elettriche, fino alla prima formazione completa elettrificata. Non ci resta quindi che aspettare pazientemente le novità del futuro del Toro.

Nella giornata di ieri, invece, è stata avvistata la prima Lamborghini Urus plug-in hybrid.