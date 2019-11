Il CEO di Honda drastico sulle auto elettriche: 'non diventeranno mainstream molto presto'

Il CEO di Honda ha rilasciato alcune dichiarazioni interessati su due degli argomenti che generano l'hype maggiore nel settore automotive: le auto elettriche e quelle a guida autonoma. Per Takahiro Hachigo la sua concorrenza forse è un po' troppo ottimista. Ha anche parlato dell'Autopilot di Tesla dicendo che Honda "ha già la sua alternativa".

Ma andiamo per ordine. L'intervista è del N.1 della compagnia, mentre pochi giorni fa riportavamo le dichiarazioni del direttore di Honda Europa. È interessante, perché se quest'ultimo dava un grande focus alle EV, dicendo che il suo brand si allontanerà da idrogeno (troppo avveniristico) e diesel (probabilmente scomparirà dai listini) per tenere un focus su elettriche e ibride, oggi Honda pare essere di diverso avviso.

Così Hachigo: "gli ostacoli davanti alle auto a batteria e ai veicoli a guida completamente autonoma sono ancora piuttosto alti. Non so se gli altri produttori siano diventati troppo ottimisti o meno, ma a quanto pare gli approcci nel seguire i regolamenti variano molto da azienda, ad azienda".

Honda ha recentemente presentato la sua prima auto elettrica, la Honda-E. Sebbene il veicolo abbia creato una grandissima curiosità, complice il suo design estremamente peculiare, la strategia del brand è quella di presentare l'auto su mercati mirati. Ad esempio la Honda-E non arriverà in America, ma in Europa sì. Forse anche per questo c'è una certa divergenza di visione (o meglio, di comunicazione) tra Honda Europa e la casa madre?

Sta di fatto che le parole del CEO di Honda ci sembrano abbastanza drastiche: "non credo che ci sarà un forte aumento della domanda per i veicoli a batteria, e credo che questa affermazione sia vera a livello globale. Ci sono dei problemi con le infrastrutture e con l'hardware. Ci sono diverse regole in ogni Paese, e dobbiamo rispettarle. Non credo che [l'auto elettrica] diventerà mainstream molto presto".