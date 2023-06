Il CEO di Ford distrugge il Tesla Cybertruck: non è neppure un vero pick-up

Sfidare pubblicamente Elon Musk è sempre un grande rischio, c'è la possibilità che prima o poi il tempo dia ragione al magnate di origini sudafricane e si facciano brutte figure. Non ha paura però Jim Farley, CEO di Ford, secondo cui il Tesla Cybertruck non è neppure una vera auto.

Nel corso di un'intervista rilasciata a Jim Cramer della CNBC il CEO di Ford non si è mostrato in alcun modo preoccupato dal fatto che il Cybertruck di Tesla possa un giorno intercettare potenziali clienti Ford. "Se lui (Elon Musk, ndr) vuole creare un Cybertruck per la gente della Silicon Valley, ok, d'accordo. È una sorta di prodotto di altissima fascia, molto cool, che puoi parcheggiare davanti a un hotel per catturare l'attenzione. Noi non facciamo pick-up di quel tipo, noi costruiamo vetture per persone vere che lavorano sul serio, e sono pick-up davvero differenti".

Nonostante le dure parole del CEO, tra Ford e Tesla comunque corre buon sangue, addirittura l'ovale blu ha già confermato che a partire dal 2025 monterà lo standard di ricarica Tesla NACS sulle sue vetture elettriche. È possibile che i relativi CEO delle società giochino a stuzzicarsi a vicenda, su quale sarà il pick-up più venduto negli USA però saprà rispondere solo il tempo. Di certo il Cybertruck dev'essere ancora venduto, il Ford F-150 Lightning che abbiamo già visto dal vivo è già una realtà. 1-0 per Ford, palla al centro.