CEO Fiat: 'La Panda elettrica sarà meno cara delle altre, la 500e? Viene solo dopo Tesla'

Il CEO di Fiat, Olivier Francois, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Repubblica, attraverso cui ha affrontato vari argomenti, a cominciare dal prezzo delle auto elettriche e dal futuro del brand torinese.

"Prezzo delle auto elettriche più democratico? Stiamo proseguendo un percorso iniziato con la 500 che si è trasformata in un'auto di successo in testa alle classifiche a livello europeo – ha spiegato - in Germania i risultati della 500e hanno stupito i media, viene subito dopo Tesla e prima delle vetture tedesche. Pensare che nel 2020 non c'era. Ed è stata una scommessa, ci siamo buttati, basandoci anche su un certo romanticismo, per dimostrare che Fiat poteva fare qualcosa. L’Europa diventa elettrica, bene, noi ci siamo. E siamo passati così da zero a cento. Con la Topolino e la 600e si è fatto un passo in più: servivano una sorella minore e una maggiore, anche se la situazione è cambiata rispetto a quando siamo partiti”.

Peccato però che in Italia l'auto elettrica sia un flop: “Non in Europa – prosegue il CEO di Fiat - questa è stata la trasformazione. Quando siamo partiti c'era movimento in tutto il Vecchio Continente, fervore, tra incentivi, piani infrastrutturali per le colonnine e campagne che sottolineavano l'importanza della transizione. Questo in Italia è venuto meno. In Europa la crescita è del 60%, in Germania si arriva al 70 e in Francia al 30 e ormai l’elettrico rappresenta il 15% del mercato. E le 800 mila vetture vendute da inizio anno danno ragione alle scelte fatte”.

Secondo Olivier Francois si tratta di un problema politico: "E' facile fare dell'elettrico una cosa non popolare, dire che è caro, che complica la vita, che non serve a nulla". Per invertire la rotta, servono tre cose: “Adeguamento dei sostegni governativi per la vendita di vetture elettriche, messa a punto di un piano per le infrastrutture e un cambio dell’approccio”.

Olivier Francois ha quindi parlato della 600e, spiegando che "Non è una low cost ma un'auto generosa, completa, che con gli incentivi può essere venduta sotto i 30 mila euro, molto meno del prezzo della Tesla. E' una risposta per la classe media che cerca una macchina elettrica di medie dimensioni".

Secondo Francois l'auto per fare concorrenza ai cinesi sarà quindi la Panda: "Una Panda elettrica che riproponga gli stessi principi delle origini. Fiat può e deve sviluppare una soluzione che metta in difficoltà i cinesi. Una vettura meno ricca, più essenziale", aggiunge, riferendosi al concept Centoventi, auto che dovrà riprodurre: "Quello che è stata l'iconica Panda in chiave elettrica, meno care delle altre da realizzare in Europa se non in Italia".

Sulla decisione di eliminare il grigio dai colori di Fiat: "Una scelta dirompente, infrangere le regole per distinguere Fiat dagli altri marchi". Sulla Topolino, da qualche giorno ordinabile, Francois ha spiegato che i quadricicli non sostituiranno le segmento A: "Con la Topolino non puoi andarci in tangenziale", ma in ogni caso la piccola vettura sta dando "risultati inaspettati, davvero una grande soddisfazione, più di 10mila ordini".

Chiusura sul prossimo corso di casa Fiat: "Si aprirà una nuova stagione con prodotti inaspettati, sia nel 2024 sia nel 2025. Ci sarà una nuova Fiat, che sarà più originale".