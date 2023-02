Il CEO Ferrari 'silura' Elon Musk: 'Tesla? Auto funzionale ma senza emozioni'

Il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, ha affrontato per la prima volta in maniera approfondita la questione elettrico e Tesla. Parlando con i colleghi di Bloomberg il manager di Maranello ha elogiato la casa di Elon Musk nel contempo criticandola.

“Tesla ha suonato un campanello d'allarme in un mondo dove le cose accadevano troppo lentamente, è stato uno shock, sono stati veloci ad accelerare processi e decisioni”, le parole di Benedetto Vigna che ha quindi fatto i complimenti alla casa automobilista americana. In merito invece al futuro elettrico di Maranello, il capo di Ferrari ha spiegato: “Il vero punto sarà come estrarre dai progetti di elettrificazione le migliori emozioni dal punto di vista di chi usa questa tecnologia, e nel dare qualcosa di unico ai clienti. Guidare è una serie di sensazioni combinate: accelerazione laterale, suono, cambi marcia, frenate. Questo non cambia se il powertrain è elettrico”. Vigna ha sottolineato come l'azienda modenese sia perfettamente in linea con i programmi riguardanti una “Ferrari completamente elettrica”, prevista “nel 2025, che andrà sul mercato l'anno successivo”.

Ma che differenza c'è fra una rossa full electric e un'altra auto? Secondo Vigna è tutta una questione di emozioni: “Ci sono auto funzionali che servono per spostare la gente da A a B, con emissioni zero. Non t'importa nulla del marchio, basta che ti spostino. Poi ci sono le auto che ti emozionano, che ti danno un'esperienza di guida unica, e questo è una Ferrari”. E nella prima categoria rientra Tesla: “Fa parte della auto funzionali di cui dicevo prima – spiega ancora Vigna - è utile per andare da un punto all'altro”.

Sulle 'accuse' secondo cui la Rossa sarebbe stata più lenta della concorrenza nell'elettrificazione, Vigna ha ribattuto: “Non è vero. Io credo che un'azienda come la nostra non possa imporre le scelte ai propri clienti, e questo è il motivo per cui offriremo un mix di tecnologia fino a quando sarà possibile. Questo vuol dire motori a combustione, ibride e full electric”.

Vigna ha quindi parlato della Ferrari Purosangue, gioiello acquistato anche da John Elkann: “E' solo a benzina? Questo dimostra che c'è ancora molto spazio per avere tecnologie miste. Il nostro carnet di pre-ordine si è riempito quattro volte più veloce di quanto pensassimo. Ma la Purosangue non supererà la quota del 20% sulle nostre consegne. E gli ordini arrivano già al 2024”.

Sulla visione al 100% elettrica che l'Ue sembra voler battere, Vigna ribadisce il concetto delle emozioni: “Alcuni decisori ad un certo punto hanno stabilito le comunità avrebbero dovuto usare l'elettrico. Ed è successo, ma l'elettrificazione è solo un pezzo della torta, e c'è molta attenzione e dibattito sul software o la necessità di consolidare i canali di fornitura. Troppi stanno guardando alla tecnologia in se stessa e discutono di flussi assiali e radiali e densità energetica, mentre la cosa più importante è la percezione del cliente. Fare un'auto elettrica è relativamente facile dal punto di vista tecnico, il vero punto è come estrarre le migliori emozioni che può dare l'elettrico al guidatore. La tecnologia è solo uno strumento e credo si stiano spendendo troppi soldi per essa, e questo perché manca una conoscenza approfondita”.

Il Cavallino Rampante non intende quindi snaturare se stesso con l'elettrico, e la gloriosa storia passata non sarà rivoluzionata da un nuovo modo di pensare le auto. Del resto Maranello ha alle spalle 76 anni leggendari e nonostante le epoche passino gli appassionati sono sempre di più, così come confermato anche dal fatto che Ferrari è stata la regina della recente asta record di Parigi.