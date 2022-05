Il CEO di Ferrari conferma: il SUV Purosangue monterà un motore a 12 cilindri

Nessuno avrebbe mai pensato di vedere dei SUV prodotti da alcune case costruttrici, ma è un segmento in fermento e capace di grandi introiti. Lamborghini ha dato vita alla Urus, e di recente Lotus ha presentato la Eletre. Ebbene, a breve anche Ferrari svelerà ufficialmente il suo primo SUV, e chiaramente mira ad essere il riferimento del segmento.

E come si fa ad attirare l’attenzione e diventare la punta di diamante del settore? Prima di tutto con un look mozzafiato, e poi con un motore storico per la casa del cavallino rampante. Finora i rumors parlavano di un motore V12 per il SUV Purosangue, e finalmente ne abbiamo la conferma.

In un’intervista ai microfoni di Reuters, il nuovo CEO del marchio Ferrari, Benedetto Vigna, ha infatti confermato che il motore V12 era l’unica scelta adatta al Purosangue, e ha aggiunto: “Abbiamo testato diverse opzioni, era chiaro che il V12, per le prestazioni e l'esperienza di guida che poteva fornire, fosse l'opzione giusta per il mercato. Il Purosangue è figlio della nostra tradizione”.

Un tweet di poche ore fa ha poi aggiunto che un nuovo modello Ferrari sta arrivando e sarà proprio motorizzato da un 12 cilindri, il che suggerisce anche una presentazione imminente del Purosangue (il Ferrari purosangue è stato avvistato sempre più nudo dai camuffamenti). Ovviamente, non è scontato che, nei mesi successivi al debutto, la motorizzazione a 12 cilindri possa essere affiancata da un powertrain ibrido.