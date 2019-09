Il CEO di ExxonMobil scettico sulle EV: 'Le alimenteremo comunque a carbone'

Le dichiarazioni che trovate in basso sono destinate a far discutere, anzi hanno già scatenato diverse polemiche soprattutto su Twitter. A parlare è stato il CEO di ExxonMobil Darren Woods alla conferenza Oil and Gas Climate Initiative 2019, a proposito delle nuove auto elettriche che pian piano stanno invadendo il pianeta.

Queste le parole dette dal manager: "Qual è il vantaggio di avere veicoli elettrici che finiranno per essere caricati con energia elettrica prodotta a carbone?", una frase che ignora completamente tutte le possibili fonti rinnovabili. Le informazioni del CEO di Exxon non potrebbero essere più fuorvianti, soprattutto a leggere i dati di un recente studio condotto da Bloomberg NEF, secondo cui le auto elettriche sarebbero più "pulite" delle tradizionali anche qualora fossero alimentare - come dice Woods - totalmente a carbone.

Bisogna poi aggiungere all'equazione le fonti rinnovabili, soprattutto l'energia solare che sta letteralmente esplodendo grazie alle nuove tecnologie di accumulo tramite batteria. Tutte le novità in campo green uscite negli ultimi anni stanno dimostrando sempre di più come il carbone, in realtà, non sia così centrale nel futuro dei trasporti ma non solo. Per comprendere le parole del CEO bisogna dunque anche capire cosa fa ExxonMobil solitamente: parliamo di una delle più grandi compagnie petrolifere d'America, che non ha certo un grande interesse a vedere le auto elettriche diffuse su larga scala.

La compagnia texana è stata a lungo ai primi posti della classifica S&P delle migliori 500 aziende del mondo, di recente però è uscita dalla Top 10 e la cosa non accadeva da 90 anni. Exxon è stata superata da Visa Inc. ma anche da compagnie hi-tech come Google, Apple e Microsoft, tutte compagnie che hanno molto a cuore i cambiamenti climatici, il riciclo dei materiali e l'utilizzo di fonti rinnovabili presso le loro strutture. Sarà solo un caso? La storia ne renderà certamente conto.