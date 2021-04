Il CEO di Aurora:'L'Autopilot Tesla è impressionante, ma noi facevamo meglio già nel 2010'

La Guida Autonoma Completa di Tesla, attualmente in fase beta, è in sviluppo da ormai molti anni. Inizialmente non si trattava di un sistema eccezionale in quanto, seppur notevole per l'epoca, fino a poco tempo fa non riusciva a districarsi affatto dalle situazioni più complesse.

Ad oggi invece, fatta eccezione per qualche sbavatura negli ingorghi più concitati o sulle strade più tortuose, la modalità Autopilot è in grado di garantire al conducente una certa affidabilità, nonostante quest'ultimo sia chiamato a non distrarsi e a tenere sempre le mani sul volante e gli occhi sulla strada. All'atto pratico infatti la legge impedisce alle autovetture di guidare in piena autonomia.

Detto questo, i competitor del sistema approntato dalla compagnia di Elon Musk sono numerosi, e tra questi c'è sicuramente la tecnologia sviluppata dal CEO di Aurora, Chris Urmson. L'ingegnere canadese appena menzionato è a capo di un team fondato nel 2017 e votato al perfezionamento di tecnologie di guida autonoma, ma sono quasi vent'anni che Urmson si impegna di persona in tale settore. Infatti Urmson ha collaborato a lungo con Google su un ambizioso progetto di questo tipo prima di lasciare il colosso di Mountain View nel 2016.

Adesso però, dall'alto della sua esperienza, ha affermato di essere totalmente scettico sulla Guida Autonoma Completa di Tesla, aggiungendo che nel 2010 il suo stesso lavoro avesse già raggiunto il medesimo livello. Vi ricordiamo che Elon Musk si è lanciato a testa bassa sul programma Robotaxi, tramite il quale mandare in giro almeno un milione di taxi senza conducente: i veicoli di destreggeranno nel traffico impiegando soltanto le telecamere, i sensori e l'intelligenza artificiale della compagnia di Fremont.

Si tratta certamente di un obiettivo estremamente ambizioso, e in effetti Musk ha già accumulato dei ritardi sulla tabella di marcia (questi veicoli dovevano debuttare entro la fine del 2020). Urmson non crede affatto che Tesla ce la possa fare:"Non succederà. Tecnicamente è davvero impressionante, ma noi facevamo di meglio già nel 2010." Queste le sue parole sul progetto Robotaxi.



In attesa di aggiornamenti ufficiali nel merito ci avviamo a chiudere riportando altri due aggiornamenti sui modelli del brand californiano. Il primo deriva da un esemplare di Cybertruck immortalato in Texas, dove è stato possibile ammirarne l'abitacolo. Il secondo invece riguarda la nuovissima Model X Plaid: un prototipo è stato ripreso mentre eseguiva delle manovre.