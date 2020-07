Il CEO di Audi è convinto:'acciufferemo Tesla con gli stivali delle sette leghe'

Allo stato attuale del mercato automobilistico, Tesla ha un predominio consolidato nella vendita di vetture completamente elettriche, ma Audi non ha alcuna intenzione di cedere il passo, e ha fatto sapere di essere già al lavoro per recuperare immediatamente.

Focus.de ha pensato di promuovere un dibattito tra il Primo Minstro bavarese, Markus Soder, e il CEO di Audi, Markus Duesmann. Uno dei temi principali della discussione è stato circa la sconfitta delle case automobilistiche tedesche nella stessa Germania sulla vendita di auto elettriche, ma Duesmann ha affermato che Audi:"sta recuperando con gli stivali delle sette leghe." In molti, leggendo questa frase, potrebbero esser rimasti interdetti, ma si tratta semplicemente di stivali fiabeschi famosi in alcuni Paesi, e che sono in grado di far compiere al portatore sette leghe con un solo passo.

Duesmann ha poi voluto spostare l'attenzione sulla tecnologia delle batterie al litio, ribadendo che Tesla in questo campo non ha alcun vantaggio sui concorrenti. Sono più o meno le stesse parole usate di recente da Bob Lutz, quando disse che la compagnia non possiede nessuna tecnologia esclusiva in questo senso, e che chiunque può ricreare pacchi batteria molto simili. Al contempo c'è da dire che Elon Musk, CEO di Tesla, ha promesso delle novità rivoluzionarie per il prossimo Tesla Battery Day (ecco la data ufficiale), e dal nostro canto non vediamo l'ora di poterne sapere di più.

Allo stato attuale delle cose però Duesmann ha assolutamente ragione poiché, se si tralasciano concetti come l'efficienza energetica delle specifiche vetture o le dimensioni complessive delle batterie, a livello prestazionale quasi tutti i produttori si ritrovano paludati nella stessa situazione.

Soder poi ha affermato di essere un grande ammiratore di Elon Musk, ma nonostante ciò crede che altre compagnie possano offrire tutto quello che i veicoli Tesla offrono, ed è fiducioso che gli ingegneri tedeschi possano portarsi in vantaggio a breve.

Per chiudere restando nei pressi di Ingolstadt, vi rimandiamo alle recenti informazioni sulla nuovissima Audi Q4 Sportback E-Tron Concept, un SUV elettrico in versione coupé. Infine pare che la casa automobilistica tedesca stia lavorando su una futuristica A9 e-tron, attesa per la fine del 2024.