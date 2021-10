Il centro di R&D della Tesla compatta ed economica è stato ultimato

Il percorso di Tesla verso l'espansione della propria gamma di veicoli elettrici procede a spron battuto. Dopo la copertura del segmento delle berline medie con la Model 3 e l'ingresso nel settore dei crossover con la Model Y, il brand è pronto ad avviare lo sviluppo di una vettura compatta ed economica.

Circa un'elettrica californiana economica si discute da molto tempo ormai, e la conferma relativa ai piani per la sua commercializzazione è arrivata già da tempo da parte del CEO di Tesla, Elon Musk. Questi aveva parlato di un prezzo al consumatore inferiore ai 25.000 dollari, che con ogni probabilità si convertiranno in 25.000 euro o più.

In ogni caso Musk ha parlato anche del fatto che avrebbe lasciato ad un centro di design cinese le responsabilità sullo stile estetico della carrozzeria e forse anche degli interni, e adesso siamo lieti di riportare che il nuovo centro di ricerca e sviluppo Tesla è stato finalmente ultimato, per cui i lavori potrebbero essere effettivamente partiti.



Purtroppo la casa di Palo Alto non ha condiviso alcuna informazione sull'evento, ma è quasi certo che la vettura assumerà le forma di una hatchback dalle prestazioni di primissima fascia e dal range impressionante. Dal nostro canto metteremmo anche la mano sul fuoco in merito all'implementazione delle batterie con il nuovo form factor: le celle 4680 di Tesla sono vicine.



Prima dell'approdo sul mercato di una hatchback, toccherà ad un eccentrico pickup a emissioni zero il compito di lasciare il segno: un prototipo del Cybertruck è stato avvistato mentre era in fase di test, e a quanto pare avrà degli specchietti retrovisori tradizionali.