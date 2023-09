Centro batterie Tesla a fuoco da 48 ore: l'incendio potrebbe durare diversi giorni

Gli incendi legati ai veicoli Tesla non sono una novità, ma l'ultimo incidente è particolarmente serio poiché non è un caso singolo, come l'utente che ha ritirato una Model 3 che ha preso fuoco dopo 10 minuti, bensì un sito di stoccaggio di batterie al litio.

Il tutto è avvenuto nei pressi di Rockhampton, nel Queensland in Australia. Tutt'ora le squadre d'emergenza sono impegnate nel gestire la situazione. Secondo le prime ricostruzioni, una delle 40 unità di Tesla Megapack 2.0 del Bouldercombe Battery Project, di proprietà e gestito da Genex Power, ha preso fuoco in seguito a cause, per ora, sconosciute. L'incidente ha causato forti esplosioni e fiamme nell'aria notturna, insieme a "un odore di plastica bruciata", secondo le testimonianze dei residenti locali.

Le squadre di emergenza hanno contenuto l'incendio in un singolo Megapack e hanno consigliato ai residenti di rimanere in casa con le finestre chiuse, anche se hanno affermato che il fumo non costituisce una minaccia per la salute pubblica. Il Bouldercombe Battery Project è uno dei primi sistemi autonomi di accumulo di energia a batteria su larga scala nel Queensland ed è entrato in funzione solo nel luglio di quest'anno.

Il senatore del Queensland Matt Canavan ha utilizzato i social media per condividere la sua opinione sull'incidente, esprimendo critiche nei confronti del Bouldercombe Battery Project. Su Facebook, ha scritto: "Una batteria Tesla è in fiamme vicino a Rockhampton e agli equipaggi è stato detto di non spegnerla. La nostra nuova rete energetica è peggiore della nostra vecchia rete energetica".

I merito alla durata delle vostre batterie Tesla, un recente studio ha confermato che il freddo può aiutare a preservare lo stato delle batterie nel tempo.