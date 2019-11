Centinaia di Trabant originali celebrano la caduta del Muro di Berlino

Il 9 novembre si è tenuto l'anniversario della caduta del Muro di Berlino. Avvenne esattamente 30 anni fa, fu soprattutto colpa di un portavoce della DDR: annunciò la caduta del divieto di espatrio per puro lapsus durante una conferenza stampa. Fu un giornalista dell'Ansa a fargli la domanda che lo mandò in tilt.

A Berlino i festeggiamenti per il trentennale sono stati epocali, e tra le tante iniziative ve ne segnaliamo una che ci ha strappato un sorriso. Per le strade della capitale si è tenuto un'immensa parata con centinaia di auto Trabant originali.

La Trabant è l'auto per antonomasia simbolo della Germania dell'Est. Le produceva la VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau, e nonostante i molti limiti (qualcuno la definisce la peggiore auto della storia) sono ancora auto amatissime da un ricco pubblico di appassionati. Il veicolo simbolo della DDR è piuttosto facile da reperire, basta guardare un qualsiasi sito di annunci, anche italiano, per trovarne in abbondanza sotto i 10.000 euro. La maggior parte degli esemplari in circolo hanno un prezzo che oscilla trai 3mila e 5 mila euro.

Il design innocente e simpatico di sicuro ha aiutato la Trabant a vincere l'affetto un nutrito numero di appassionati. Non stupisce nemmeno che ciclicamente qualche azienda cerchi di rimetterla in produzione o usarla come ispirazione per un nuovo veicolo.