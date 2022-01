Celebrate l'epifania con l'urlo della Hennessey Venom F5 che lancia fiamme dagli scarichi

Questo periodo di feste è stato ricco di eventi per Mr. Hennessey, con la consegna della prima Venom F5 sul finire del 2021 e con la trasformazione dell’Audi RS6 della moglie nell’auto più veloce con un albero di natale legato sul tetto. Ma ha trovato anche il tempo di filmare il motore della Venom F5 in tutta la sua gloria durante i test al banco.

Il nome in codice del suo propulsore è “Fury”, una furia di nome e di fatto. Il motore 6.6 litri V8 con doppio turbo della Venom F5 urla fino alla zona rossa settata a 8.500 giri/min, e aggiunge effetti pirotecnici al tutto trasformando i suoi quattro scarichi in una specie di lancia fiamme automobilistico. La casa ha promesso un test di velocità per sfondare la barriera delle 300 mph (482 km/h), ma per il momento dobbiamo accontentarci del sound del suo motore mentre scatena i suoi 1817 CV e i 1617 Nm di coppia violentando i rulli del banco di prova.

Il motore della Venom F5 deriva dall’iconico LS V8 di General Motors, ma è stato ritoccato e modificato per esprimere tutto il suo potenziale. Il costruttore e preparatore texano ha adottato una nuova lubrificazione a carter secco, valvole in titanio, blocco motore in acciaio forgiato e nuovo sistema di iniezione del carburante, arrivando a sfiorare quota 2000 CV. Numeri da record, che hanno infiammato i cuori degli aspiranti clienti, che non hanno esitato a comprare tutti i 24 esemplari che verranno prodotti. Peccato che la Hennessey Venom F5 verrà utilizzata pochissimo per colpa della legge americana.