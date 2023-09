CdM approva nuovo dl: stretta su cellulari alla guida, alcol, neopatentati e velocità

Oggi 18 settembre 2023 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge che interviene in maniera importante sul Codice della Strada. Ora può iniziare il percorso parlamentare durante il quale le norme potrebbero essere cambiate, ecco però cosa dicono allo stato attuale.

Il dl si chiama Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del Codice della strada e prevede un inasprimento delle pene per quanto riguarda i cellulari alla guida e per chi guida in stato di ebbrezza.

Partiamo proprio dal cellulare/smartphone: chi guida parlando al cellulare senza viva-voce rischia sanzioni più alte di tre volte rispetto alle attuali, da 422 a 1.697 euro (oggi si va da 165 a 660 euro), con sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi fin dalla prima violazione. In caso di recidiva nel giro di 2 anni, oltre alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi già in vigore è prevista una sanzione da 644 a 2.588 euro oltre a un taglio di 8 punti sulla patente in caso di prima violazione, 10 punti in caso di seconda violazione.

Per chi ha meno di 20 punti la sospensione della patente arriva anche in caso di guida pericolosa, guida contromano, passaggio con il semaforo rosso e guida contromano in autostrada.

Il Ministro Salvini ha spinto per avere pene più aspre per chi guida ubriaco o drogato. Chi viene pizzicato alla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto stupefacenti rischia la sospensione della patente fino a 3 anni.

Per i recidivi è vietato assumere alcolici prima di guidare, il limite del tasso alcolemico infatti diventa a 0 g/l, per gli altri rimane 0,5 g/l. L’alterazione psico-fisica alla guida dell’attuale Codice potrebbe diventare “sostanze stupefacenti” generiche, con ritiro immediato della patente in caso di assunzione di qualsiasi droga.

Potrebbe diventare obbligatorio anche il dispositivo Alcol-lock che ognuno dovrebbe installare a proprie spese sul proprio veicolo: si tratta di un dispositivo che blocca il motore in caso di tasso alcolemico superiore allo 0. Per chi commette reati molto gravi alla guida, come fuggire via dopo un incidente, è poi prevista la revoca della patente a vita.

Per chi aspettava il limite dei 150 km/h sulle autostrade: non è previsto, i limiti di velocità rimangono identici a quelli attuali. Si potrà arrivare a 150 km/h solo su autostrade a 3 o più corsie più quella di emergenza ma solo in base al tipo di tracciato e del traffico, insomma la stessa regola esistente oggi.

Pene più severe invece per chi supera i limiti di velocità: i sindaci hanno chiesto pene più severe per chi viola i limiti di velocità nei centri abitati, l’idea generale riguarda un aumento di tre volte delle pene attuali. La multa potrebbe dunque arrivare a 1.084 euro con la sospensione della patente da 15 a 30 giorni per chi supera il limite di velocità in un centro abitato per almeno due volte in un anno.

Si va anche verso una regolamentazione degli autovelox, una materia che negli ultimi anni è stata il Far West, con indicazioni più chiare sulle specifiche tecniche degli apparati e sul loro posizionamento.

Arriviamo così anche ai monopattini: per i modelli privati potrebbe scattare l’obbligo di numero identificativo (targa) e di assicurazione. Il casco diventa obbligatorio per tutti, anche per i modelli in sharing, inoltre viene ribadito lo stop sui marciapiedi e ora anche presso le isole pedonali.

Le piste ciclabili però potrebbero essere ampliate, inoltre verranno individuate nuove zone a priorità ciclabile con limite a 30 km/h per i veicoli.

Torniamo a parlare di multe, con sanzioni più salate per chi parcheggia sui posti riservati ai disabili senza averne il permesso. I ciclomotori pagheranno da 165 a 660 euro, gli altri veicoli invece da 330 a 990 euro. Salgono anche le multe per chi parcheggia nelle corsie riservate alla fermata dei bus: si va da 87 a 328 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote, da 165 a 660 euro per gli altri veicoli.

Importanti novità anche per i neopatentati, con una nuova stretta voluta da Salvini: per guidare un’auto di grossa cilindrata dovranno passare 3 anni, non più 1 solo. Un minorenne beccato alla guida senza patente e ubriaco o drogato dovrà aspettare i 24 anni per avere la licenza. Nelle scuole superiori debuttano poi nuovi corsi di educazione stradale che valgono 2 punti extra sulla patente.

Chiudiamo infine con una richiesta arrivata dalla Premier Giorgia Meloni, intenta a rafforzare le misure sui dispositivi anti-abbandono per bambini fino a 3 anni da installare in maniera obbligatoria sulle auto. Arriveranno poi campagne dedicate all’obbligo di indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori, una norma che spesso si tende a dimenticare.

Ricordiamo che le norme non sono ancora definitive, ora andranno discusse in sede parlamentare, dunque potrebbero cambiare.