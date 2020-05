Il CDA di Aston Martin punisce il CEO per il crollo delle azioni, cambio in vista

Aston Martin starebbe per defenestrare il suo attuale CEO, Andy Palmer. Secondo nuove indiscrezioni il dirigente, che ha lavorato per il brand inglese dal 2014 ad oggi, sarà presto sostituito con un altro veterano dell'automotive ad alte prestazioni.

A riportarlo è il Financial Times, che parla di un cambio al vertice imminente: si parla di questa settimana, forse già domani. A sostituirlo potrebbe essere Tobias Moers, il N.1 della divisione AMG —quella dedicata alle vetture più aggressive— di Mercedes-Benz.

Aston Martin, in uno scambio di email con il webmagazine The Drive, conferma che sta rivedendo in questo momento il suo organico, pur spiegando che un eventuale annuncio sarà fatto quando i tempi saranno opportuni. Insomma, una mezza-conferma del fatto che l'era Palmer sta per giungere al suo termine.

A pesare sono le drammatiche performance del titolo Aston Martin, crollato del 98% rispetto al valore che aveva al momento del debutto in Borsa di appena due anni fa. A questo si aggiunge il colpo di grazia dato dal coronavirus, con tutte le incertezze e le difficoltà che l'attuale situazione ha introdotto. Basti pensare che l'ancora di salvezza, per Aston Martin, doveva arrivare dal nuovo SUV DBX, la cui produzione è stata interrotta nel peggiore momento possibile.

La conferma del licenziamento di Andy Palmer potrebbe arrivare già durante la giornata di domani.