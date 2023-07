CCGT GT1, l'unica Koenigsegg da gara mai realizzata che venne bloccata dalla FIA

La Koenigsegg CCGT GT1 è una delle auto più esclusive al mondo. E' infatti l'unica e sola vettura da corsa realizzata dalla prestigiosa casa automobilista svedese, capace di produrre hypercar davvero incredibili.

La storia della Koenigsegg CCGT GT1, come molte altre che vi abbiamo raccontato, leggasi quella della Ferrari FXX Evoluzione, auto più incredibile di tutti i tempi, è davvero particolare e nasce come un progetto che doveva essere prodotto su larga scala.

Alla fine però, l'azienda nordica ha dovuto rivedere i suoi piani, costruendo un solo esemplare della Competition Coupé. Il concept venne partorito dalle menti dei progettisti e motoristi scandinavi nel 2003, quindi esattamente venti anni fa, ma il debutto avvenne solamente quattro anni dopo, nel 2007.

Obiettivo, produrre una vettura che potesse competere nel campionato di classe GT1, all'epoca popolato fra le tante dalla Maserati MC12, di recente in sfida in una drag Race con una Enzo. Sulla carta il progetto della CCGT GT1 sembrava fantastico, con Dag Bolenius, ingegnere e programmatore al timone della squadra, e Loris Bicocchi come collaudatore, ma la FIA si mise di traverso modificando i regolamenti per la classe GT1.

Di fatto, le vetture che dovevano correre avrebbero dovuto essere prodotte in 350 esemplari e non in 20 come da precedente regolamento. Una modifica drastica per la piccola azienda svedese che quindi dovette mestamente abbandonare il suo ambizioso progetto, lasciando come testimone una sola, magnifica vettura, perfettamente funzionante e dalla potenza incredibile.

Sotto il cofano troviamo infatti un motore V8 aspirato da 5.0 litri e 32 valvole con una potenza di 600 cavalli e un cambio sequenziale. Gli pneumatici sono ovviamente da corsa, Michelin slick, tra l'altro originali e intatti.

La vettura, come spiegato dalla casa d'asta Bonhams, che l'ha di recente messa in vendita, è stata di fatto messa in una teca, conservata in una stanza a temperatura controllata e in condizioni perfette. Inoltre è stata eseguita la manutenzione del motore due volte l'anno.

Infine il prezzo previsto, dai 3,5 ai 4,5 milioni di euro, a conferma di quanto quest'auto sia una vera rarità oltre che un gioiello ingegneristico.