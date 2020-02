Causa incidenti multipli in autostrada e scappa, beccato dalla camera di una Tesla

Come potete notare voi stesso dal video in alto il conducente di una vecchia Honda Civic è finito per scontrarsi sul posteriore di una Toyota Prius, la quale a sua volta è stata spinta contro un SUV. Quest'ultimo poi, nonostante sia difficile a dirsi, pare terminare la sua corsa appoggiandosi dietro un'ulteriore macchina.

I veicoli che si trovavano davanti all'incidente multiplo non hanno esitato ad accelerare e spostarsi dalla zona il prima possibile, ma quello che ci ha sorpresi è il comportamento dell'autore di cotanto caos. Il conducente della Civic ha infatti operato uno slalom nel traffico per fuggire alle proprie responsabilità.

I danni complessivi non dovrebbero essere esagerati comunque, viste le basse velocità che hanno portato ad essi, ma in giro ci sono tante persone che non rispettano le regole basilari della strada. Lo testimonia la telecamera di bordo di una Tesla Model 3, che è lo strumento il quale ci ha permesso di assistere all'intera scena.

La teslacam è estremamente utile ai proprietari delle famose EV californiane, poiché in un altro caso ha scagionato il possessore di un'altra Model 3 dalle accuse degli agenti, che asserivano un mancato inserimento degli indicatori di direzione. Un'altra dashcam ci dà poi un chiaro indizio di come non si guida un veicolo, date un'occhiata alle riprese.