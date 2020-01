A causa di questa foto ai raggi X non metterete mai più i piedi sul cruscotto

Sarete sicuramente già al corrente del fatto che tenere i piedi sul cruscotto sia tutt'altro che sicuro. Le conseguenze di un incidente che vi coglie in posizioni non consone può portare infatti a danni ben peggiori di quelli che ci possa aspettare.

In questi casi anche l'attivazione di un airbag può portare a grossi dolori, e se volete convincere qualcuno a posizionarsi adeguatamente in macchina forse può essere utile mostrare l'immagine in fondo alla pagina.

Si tratta di raggi X che hanno fatto il giro del web nelle scorse ore e riguardano una giovane donna coinvolta in un incidente. Come potete notare anche voi il femore sinistro è spezzato, mentre una parte dell'anca è completamente fratturata e l'altra si è separata dal femore destro direttamente dal suo alloggio. Il poliziotto che ha condiviso il tutto ha commentato la vicenda come un evento che "cambia la vita".

Secondo il Daily Mail i raggi X apparterrebbero ad Audra Tatum di Chickamauga, in Georgia. La donna è rimasta disabile nel 2015 a causa di un incidente di lieve entità. Le altre persone presenti nell'abitacolo hanno riportato solo lievi graffi e contusioni, ma l'attivazione dell'airbag le ha catapultato un piede contro la faccia spaccandole il naso, il femore e l'anca in ben quattro posti diversi:"Di base tutto il mio lato destro era rotto, ed è accaduto solo a causa della mia ignoranza. Non sono Superman, e quindi non sono riuscita a mettere giù in tempo il mio piede." Così ha commentato in seguito Tatum.

Ilare e triste allo stesso tempo il fatto che Audra Tatum fosse lei stessa una soccorritrice. Un lavoro che ad anni dall'incidente non è riuscita più ad intraprendere. Per sensibilizzare la popolazione il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Chattanooga ha postato su Facebook un video ampiamente condiviso dalla community, e recitava:"Gli airbag raggiungono velocità di attivazione di 160 o 350 km/h. Se guidate con un piede sul cruscotto e fate incidente, questi possono spedire le vostre ginocchia contro le vostre orbite oculari." Dal nostro canto vi consigliamo di mettere la cintura di sicurezza, tenera la schiena dritta e i piedi sul pavimento. E' questo il modo migliore per essere al sicuro nell'abitacolo di una vettura.

