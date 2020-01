A causa delle EV la produzione di auto calerà sensibilmente, lo afferma Bosch

L'industria automobilistica potrebbe aver complessivamente appena raggiunto il suo picco produttivo. Lo ha dichiarato Volkmar Denner, CEO di una delle compagnie ingegneristiche e tecnologiche leader del mercato: Robert Bosch.

Le sue parole sono certamente sostenute dai numeri, che hanno visto un calo delle vendite di auto quantificato in un 4% che fa riflettere. Per fare chiarezza vi informiamo che nel 2018 sono stati distribuiti 94,4 milioni di veicoli, mentre nel 2017 erano stati 95,2. Le prime stime inerenti l'anno in corso sono piuttosto concrete, e parlano di 89 milioni di veicoli distribuiti. Questo andrebbe a mettere in atto il terzo calo annuale consecutivo.

Denner afferma anche che un nuovo incremento della produzione non arriverà prima del 2025, quando la prossima generazione di vetture elettriche affidabili e rodate verrà rilasciata. In pratica quest'anno l'industria, nel caso peggiore, potrebbe buttar fuori 10 milioni di macchine in meno rispetto al 2017. Questa recessione porta inevitabilmente a numerosi licenziamenti, dovuti anche ad un calo degli utili operativi del 44%.

D'altro canto le auto elettriche potrebbero portare a nuove opportunità a lungo termine, ha aggiunto Denner, ma l'impatto immediato sui lavoratori è innegabile. Infine chi ha spiegato che per produrre il sistema di iniezione di un'auto diesel sono necessari 10 impiegati, per quello delle auto a benzina ce ne vogliono 3, mentre per mettere assieme un motore elettrico è richiesto il lavoro di una sola persona.

Questo lo sa anche Audi, che per il passaggio alle EV ha già previsto circa 9.500 licenziamenti. Imminente tra l'altro il taglio di 1.100 posti di lavoro presso Mercedes-Benz per lo stesso identico motivo. Al momento Tesla rappresenta quindi una delle pochissime eccezioni, visto che non ha bisogno di affrontare nessun cambio di paradigma.