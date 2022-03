CATL sfida Tesla: pronte le nuove batterie CTP 3.0 dense come le 4680 di Elon Musk

Il mondo delle auto elettriche è relativamente giovane e le tecnologie utilizzate oggi hanno ancora tantissimo margine di miglioramento. Ora CATL, uno dei maggiori produttori al mondo che rifornisce anche Tesla, annuncia la terza generazione di batterie CTP.

Questa nuova tecnologia CTP 3.0 (cell-to-pack) può funzionare sia con la chimica LFP che con le batterie NCM e mira ad aumentare la densità dei pacchi batteria a parità di ingombro. Con le LFP, CATL ha annunciato di poter stipare ≥ 160 Wh/kg e ≥ 290 Wh/l, con le NMC siamo invece a ≥ 250 Wh/kg e ≥ 450 Wh/l.

L'azienda ha anche detto che le nuove batterie Kirin possono conservare il 13% di energia in più a parità di ingombro, raggiungendo di fatto la stessa "densità delle celle 4680" di Tesla. Il produttore californiano non è nominato esplicitamente, sappiamo però che le celle 4680 sono state create proprio dagli uomini di Elon Musk; le due aziende non hanno svelato i dettagli tecnici delle due tecnologie, dunque non sappiamo quanto siano davvero simili.

Di certo sappiamo che Tesla ha già creato la sua milionesima cella 4680, mentre CATL è già pronta per produrre in massa le sue batterie CTP 3.0, per un lancio sul mercato globale atteso per aprile 2022. La tecnologia CTP inoltre è perfettamente modulare, può dunque essere utilizzata su vetture di segmento differente da 1 a 3 blocchi, il tutto mentre Wu Kai, ricercatore CATL, ha detto che il prossimo obiettivo dell'azienda è creare nel 2023 una batteria per il mercato di massa da 1.000 km per singola carica. L'ansia da ricarica che molti utenti vivono oggi è sicuramente destinata a scomparire...