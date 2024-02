CATL pronta a stravolgere il mercato delle BEV? 'Entro il 2024 prezzo delle batterie -50%'

Nel 2024 il prezzo delle auto elettriche si ridurrà in maniera importante? Gli analisti e le case automobilistiche la pensano diversamente ma dalla Cina un rapporto di CnEVPost racconta di un vero e proprio “terremoto” nel mercato delle BEV per via di CATL.

Forse non tutti sanno che CATL è l'azienda numero uno al mondo nella produzione di batterie e si trova ovviamente in Cina. Un vero e proprio colosso che sarebbe pronto a ridurre il costo per kWh delle celle al litio-ferro-fosfato (Lfp) di ben il 50%, esattamente la metà, entro i primi sei mesi di quest'anno, 2024: di fatto “domani”.

Si tratta di una mossa che se confermata ridurrebbe in maniera importante i listini delle auto elettriche, permettendo così una maggiore diffusione delle stesse. Secondo il report di cui sopra, CATL venderà le celle quadrate da 173 Ah a 51 euro per kWh, un decremento notevole tenendo conto che il prezzo medio per le stesse batterie Lfp a metà anno scorso era pari a circa 100 euro per kWh, se non di più.

Facendo un breve calcolo un pacco batteria da 60 kWh dovrebbe scendere da 6.776 dollari a 3.388 in soli 12 mesi, così come segnalato da La Gazzetta dello Sport, permettendo così ai costruttori di auto un risparmio superiore ai 3.000 dollari per ogni vettura.

Un costo inferiore che ovviamente andrà a riflettersi sui listini finali e di cui ne potrà giovare il consumatore. Sia chiaro, non vi sono certezze che ciò si verificherà realmente ma va detto che il gigante asiatico sta portando avanti un marketing decisamente aggressivo nel settore delle auto.

Basti pensare che ad oggi in Cina una PHEV costa meno di una termica, una guerra dei prezzi “sanguinosa” che rischia di eliminare numerose aziende le cui capacità finanziarie non permettano di competere in un mercato dove i margini, pur di fare i volumi, si stanno riducendo all'osso.

Nel contempo tali listini schiacciati verso il basso rischiano di penalizzare il mercato europeo, che si vedrà arrivare auto elettriche cinesi a prezzi low cost, contro cui è impossibile competere. A riguardo il marchio più temuto resta decisamente BYD, che la scorsa settimana ha fatto attraccare la sua nave cargo con a bordo 7.000 auto in Olanda, primo storico viaggio della Explorer 1.