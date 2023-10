Quanto è grande il cassone del Tesla Cybertruck? Può ospitare un'Honda Africa Twin

Torniamo a parlare del Tesla Cybertruck quando manca esattamente un mese alla consegna. Il prossimo 30 novembre i primi fortunati clienti riceveranno il pick-up più chiacchierato di tutti i tempi, dopo anni di attesa.

Era infatti il lontano 2019, un'epoca che di fatto non esiste più tenendo conto che nel frattempo è scoppiata una pandemia e si stanno combattendo due guerre, quando Elon Musk annunciava raggiante il suo pick-up futuristico.

Una vettura che non si può dire di certo bella, ma che attira la massa per la sua forma particolare, il fatto che abbia una carrozzeria in acciaio inossidabile e la questione elettrico. Che dire poi delle dimensioni, aspetto quest'ultimo su cui non vi sono ancora numeri certi.

Secondo gli ultimi dati dovrebbe essere lungo 5,79 metri, di conseguenza il Tesla Cybertruck non ci starà in un garage standard italiano, ma ovviamente poco male visto che sarà per lo più acquistato in America, e per l'arrivo in Italia è probabile che bisognerà attendere ancora un paio di anni.

E a proposito di dimensioni e di capacità di carico, negli scorsi giorni è circolato un video su Twitter che mostra il Cybertruck in azione mentre trasporta una moto da enduro, off-road, precisamente una splendida Honda Africa Twin, leggenda della Parigi Dakar.

La due ruote in questione è sicuramente non mignon, visto che ha una lunghezza di 2,2 metri (che varia comunque a seconda del modello), per una larghezza di 86 centimetri e un'altezza di 1,2 metri. Non è quindi uno scooter, anche perchè il suo peso è di circa 190 kg, anche in questo caso con variazioni a seconda dell'annata.

Nel filmato la Honda Africa Twin appare posizionata “dritta” non in diagonale per ridurne lo spazio occupato, di conseguenza si ipotizza che il cassone del Cybertruck sia almeno lungo 2,2 metri. Di seguito il video in questione.