Il cassone del Tesla Cybertruck si apre e chiude in automatico: il video

Nelle ultime ore il Tesla Cybertruck ha letteralmente monopolizzato l’attenzione dei social network e non solo. Il suo aspetto squadrato ha già generato decine di meme differenti, mentre l’incidente dei vetri rotti in live streaming è diventato a dir poco virale. Resta tuttavia una vettura da scoprire.

Oggi ad esempio andiamo a vedere come il cassone posteriore si chiuda e apra automaticamente. Il design del nuovo pick-up di Tesla potrà anche non convincere a pieno, bisogna però riconoscere che la società ha sfruttato queste forme nette e squadrate per creare un automatismo del cassone posteriore quasi “ipnotico”. Possiamo vedere come funziona il tutto grazie a un video spuntato su Twitter, che riprende tutta la fase di chiusura e di riapertura.

La “cerniera”, chiamiamola così, va prima a chiudere il “lunotto” che unisce il cassone all’abitacolo e poi - sempre scorrendo in modo aggraziato e veloce - va a coprire tutta l’area posteriore. Bastano pochi secondi per aprire e chiudere il retro del pick-up, un’idea che potrebbe davvero fare comodo a molti, non a caso gli ordini della vettura hanno già toccato quota 200.000, con quasi la metà dei clienti che ha scelto la versione ultra potente con tre motori elettrici. Che Elon Musk abbia vinto una nuova sfida, nonostante l’incidente dei vetri rotti in diretta streaming?