In caso di ritiro della patente sarà vietato guidare in tutta Europa

La notizia è molto semplice: da ora in avanti, in caso di ritiro della patente in Italia, non potrete in alcun modo guida (anche con patenti di altri paesi) in tutta Europa. Questo varrà anche per gli eccessi di velocità nelle città a 30 km/h. Ecco come evitare che ciò accada con un piccolo ripasso del codice della strada.

Il ritiro della patente è una sanzione severa prevista dal Codice della Strada per varie infrazioni, e si verifica quando gli agenti del traffico confiscano fisicamente il documento del conducente in seguito a una specifica violazione. Questo provvedimento può portare alla sospensione o revoca della patente, oppure alla sua restituzione dopo aver soddisfatto determinate condizioni.

Le situazioni in cui può verificarsi il ritiro della patente includono la guida in stato di ebbrezza, l'uso del cellulare durante la guida, la guida con patente scaduta e il superamento dei limiti di velocità. Per esempio, nel caso della guida in stato di ebbrezza, vengono applicate sanzioni economiche e accessorie significative, con soglie definite di tasso alcolemico e relative conseguenze in base ai valori registrati.

La sospensione o revoca della patente può variare in durata a seconda della gravità dell'infrazione. Ad esempio, la sospensione per eccesso di velocità può andare da uno a tre mesi per superamenti tra i 40 e i 60 km/h, mentre può estendersi fino a un anno per superamenti superiori a 60 km/h.

Per quanto severa possa sembrare, questa serie di normative servono a tutelare il più possibile i conducenti e a garantire la sicurezza di tutti. Ultimamente però avrete sentito parlare di Fleximan, ovvero un gruppo che vandalizza gli autovelox. L'ultimo "caso Fleximan" ha riguardato l'abbattimento di un autovelox nel ravennato.

Il recupero della patente dopo il ritiro dipende dall'infrazione commessa. Ad esempio, nel caso di guida con patente scaduta, è necessario sostenere esami medici per il rinnovo. In altre situazioni, potrebbe essere richiesto un colloquio presso il Dipartimento della prevenzione - medicina legale e seguire un programma terapeutico prima di poter riavere la patente.