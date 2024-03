Caso Horner una telenova: Marca sgancia la bomba sul perchè dell'astio di Jos Verstappen

Non accenna a placarsi il caso Christian Horner. Il team principal, che secondo Business F1 Magazine, era già stato di fatto licenziato dalla Red Bull, continua ad essere al centro delle chiacchiere del Circus, e l'ultima indiscrezione è alquanto rovente.

Secondo gli spagnoli di Marca c'è un motivo per cui Jos Verstappen, papà di Max, avrebbe espresso il suo disappunto nei confronti di quanto stia accadendo, invitando Horner a fare un passo indietro, e sarebbe tutta una questione di donne.

Ovviamente, come diciamo sempre in questi casi, il condizionale è d'obbligo, anzi in super obbligo, e ci sentiamo di prendere le distanze da queste affermazioni, ma la notizia degli spagnoli è troppo grossa per non essere riportata.

In poche parole Verstappen senior sarebbe in forte disappunto con Horner in quanto avrebbe una relazione con la donna che sarebbe destinataria delle presunte chat diffuse la scorsa settimana. Ci sarebbe quindi un “movente amoroso” che spingerebbe l'ex pilota di Formula 1 a chiedere l'allontanamento di Horner da Milton Keynes.

Una vicenda che continua quindi a regalare colpi di scena, e che sta assumendo i contorni da “chiacchiera da bar”. La cosa certa è che la Red Bull ha assolutamente scagionato il suo team principal, che resterà così al suo posto per tutta la stagione 2024, tra l'altro iniziata in maniera egregia, con una vittoria facile facile di Verstappen.

Quello che accadrà nel 2025, poi, sarà tutto da vedere, anche perchè la sensazione circolante è che comunque vada, quella da poco iniziata potrebbe essere l'ultima stagione di Horner al timone del team campione del mondo di Formula 1. C'è infatti la convinzione che il giocattolo si sia in qualche modo rotto, anche se non è da escludere che un nuovo titolo mondiale possa risanare la ferita.

La cosa certa è che la vicenda non è destinata a chiudersi in tempi brevi: appuntamento al prossimo scoop o forse sarebbe meglio dire alla prossima sparata.